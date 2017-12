CIFRA OD 10.000 EURA NIJE TOČNA? ‘Da smo znali da ćemo za 100 eura dobiti takve batine…’

Šestorica Hrvata u Beogradu su završili s teškim tjelesnim ozljedama.

Na derbiju Partizana i Crvene zvezde šestorica huligana iz Hrvatske, plaćenih da sudjeluju u okršaju dviju frakcija Partizanovih navijača, dobili su strašne batine te su doslovno poniženi na stadionu. Dvojica su završila sa nagnječenjima mozga, a jedan i sa slomljenom gornjom vilicom. Srpski mediji tvrde kako im prijeti i do 12 godina zatvora.





Huligan se požalio

Iako se po medijima pisalo kako su šestorica Hrvata za sudjelovanje u makljaži dobili po 10.000 eura, izvori 24sata u Srbiji kažu kako ta informacija nije točna.

‘Ma nakon što su uhićeni, policajci su čuli jednog od njih kako se žali: ‘Je..te, da sam znao da ću za 100 eura dobiti ovakve batine…’ , kazao im je neimenovani izvor.

Tovarović najteže ozlijeđen

Najgore je u tučnjavi prošao hrvatski MMA borac Damir Tovarović. Njegova je supruga rekla kako nema šanse da bi njezin suprug sudjelovao u dogovorenim neredima.

‘Moj suprug i njegovi prijatelji u Beograd su otišli u provod. Ostavili su žene i otišli se zabaviti. E sad. Kako su se našli na stadionu i utakmici, to ne znam. No odbacujem sve ove sulude informacije koje objavljuju srpski mediji da je riječ o nekim plaćenicima, da ih je netko poslao i za to im platio. To je totalna laž, rekla je za Jutarnji.

‘Moj suprug je bivši profesionalni borac i, kako da to kažem, njemu je tučnjava primamljiva. Negdje sam čak pročitala da je nakon uhićenja kazao da mu je ‘ovo bila najbolja tučnjava u životu’, dodala je Tovarović.

Stjepan Mihovilović zvani Klis prošao je nešto bolje – ima slomljen nos te mnoštvo krvnih podljeva.