JEDAN OD AKTERA RASPADA SFRJ OGLASIO SE NAKON ATENTATA: ‘Kosovo bi danas možda bilo u Srbiji da Milošević nije učinio jednu stvar’

Bivši komunistički funkcioner i političar s Kosova Azem Vllasi, danas odvjetnik i savjetnik tamošnjeg predsjednika Hashima Thaçija, ranjen je prije nekoliko dana u atentatu u Prištini.

Vllasi je na kućnoj njezi i oporavlja se od posljedica ranjavanja koje, srećom, nije bilo opasno po život. U izjavi za beogradski Alo izjavio je kako ne zna tko je naručitelj atentata na njega, ali da sumnja u one kojiam smetaju njegovi slobodni stavovi.

Bio je među prvim Miloševićevim žrtvama

“Na Kosovu djeluju mnoge tajne organizacije koje žele stvoriti kaos i izazvati nemire. Žele da Albanci zarate među sobom. Upravo zato sumnjam da je to bio i željeni cilj napada na mene”, kazao je Vllasi za Alo.



Vllasi je jedan od krunskih svjedoka vremena koja su prethodila raspadu Jugoslavije. Uspon na vlast Slobodana Miloševića u Srbiji Vllasi je dočekao kao predsjednik Saveza komunista Kosova. Tada se suprotstavio Miloševićevoj “antibirokratskoj revoluciji” i ustavnim promjenama kojima je ovaj želio, a zatim silom i uspio ukinuti autonomiju Kosova koje je u to vrijeme bilo autonomna pokrajina u sastavu Srbije.

U svome zloglasnom i prijetećem govoru na mitingu u Beogradu 28. veljače 1989. godine, na skandiranje nekoliko stotina tisuća ljudi “Uhapsite Vllasija”, Milošević je odgovorio čuvenom frazom: “Ne čujem dobro, ali želim da vam kažem da će oni koji su se poslužili ljudima radi ostvarenja svojih političkih ciljeva biti uhapšeni i biti osuđeni”. Vllasi je potom doista bio uhićen i osuđen zbog “kontrarevolucionarnog djelovanja”, a u zatvoru je bio do travnja 1990. godine.

Iz današnje perspektive, Vllasi se u izjavi za beogradski Alo osvrnuo i na to doba rekavši da bi sudbina Kosova danas možda bila drugačija da u ono vrijeme Milošević nije ukinuo autonomiju te pokrajine.

“Zbog Miloševića i njegove politike svi su bježali iz Jugoslavije. On je pogazio autonomiju Kosova i Albanci više ništa nisu htjeli. Da to nije učinio, Kosovo bi možda i danas bilo u Srbiji i do rata ne bi ni došlo”, kazao je Vllasi.

