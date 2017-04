JE LI SADA SVE JASNIJE? FBI prvi put nakon 16 godina objavio fotografije snimljene neposredno nakon napada na Pentagon

Po prvi put nakon 16 godina od napada na WTC i Pentagon FBI je javno objavio fotografije nastale štete.

Fotografije snimljene nakon napada na Pentagon, koji je izvršen zrakoplovom American Airlinesa koji se zabio u bok zgrade te usmrtio 189 ljudi uključujući 59 putnika i članova posade na zrakoplovu te pet terorista Al Kaide, prikazuju razmjere nastale štete.

Zrakoplov American Airlinesa tog se kobnog 11. rujna zabio u dio između prvog i drugog kata zgrade Pentagona u Arlingtonu u saveznoj državi Virginiji gdje se nalazi središte američkih snaga obrane.

27 arhivskih fotografija

Zrakoplov je, srećom, udario u dio zgrade koji je bio pod obnovom, a gotovo svi stručnjaci se slažu da bi broj žrtava bio znatno veći da je avion pogodio neki drugi dio Pentagona



27 arhivskih fotografija koje je objavio FBI prikazuju ruševine spaljene zgrade, rupu u zgradi nastalu nakon zabijanja zrakoplova, dijelove zrakoplova kojim je napad izveden, krhotine i ostatke ureda koji su stradali.

Na fotografijama su prikazani i vatrogasci kako se bore s vatrenom stihijom. Jedna od slika prikazuje spasioce koji sa psima tragačima pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima, piše The Independent. Mnogi se pitaju zašto te fotografije nisu objavljene već i puno ranije, budući da su godinama kolale mnoge teorije zavjere prema kojima u Pentagon nije udario oteti zrakoplov, već – raketa.

Jedna od upečatljivih fotografija je ona na kojoj dva vatrogasca drže zastavu SAD-a dok ostali određuju razinu uništenja. Na ostalim se fotografijama vide dijelovi zrakoplova kojeg su, nakon što je poletio iz Los Angelesa, oteli pripadnici Al Kaide te zrakoplov u 9:37 ujutro ‘prizemljili’ u zgradu Pentagona. Bio je to treći od četiri napada koji su se dogodili u razmaku od 30 do 45 minuta nakon što su u New Yorku pogođeni blizanci.

Četiri oteta zrakoplova

Četvrti zrakoplov s kojim su se otmičari namjeravali zabiti u zgradu kongresa SAD-a, Bijelu kuću ili u Camp David, kako su kasnije pokazali podaci crne kutije, pao je u polje nedaleko od Shanksvillea u općini Somerset u Pennsylvaniji nakon što su kontrolu nad njim pokušali preuzeti putnici.

Ukupan broj ljudi ubijenih u 9/11 napada bio je 2.996, dok je više od 6.000 ranjeno, što je jedan najgori teroristički akt u povijesti.