JE LI AMERIČKI PREDSJEDNIK SINOĆ LAGAO NARODU? CNN analizirao Trumpov govor u Kongresu, evo što je prava istina

Američki predsjednik Donald Trump jučer se obratio Kongresu. Predstavio je svoju politiku u narednom periodu, no koliko su stvari koje je spominjao u svom govoru na Capitol Hillu zapravo točne?

Američki CNN jedan je od medija koji se više puta našao na meti kritika Donalda Trumpa zbog, kako to on voli nazivati, fake newsa-lažnih vijesti. Stoga je tim reportera, istraživača i urednika detaljno pratio njegovo jučerašnje obraćanje Kongresu ne bi detektirali koji su njegovi navodi bili istiniti, koji su bili lažni, a koji su bili tehnički istiniti, ali obmanjujući, odnosno kojima Trump dovodi javnost u zabludu.

Trump se u obraćanju dotaknuo nekoliko sfera pa ga je CNN-ov tim ocijenio sukladno tim kategorijama.

1. Kriminal

‘Stopa ubojstava u 2015. godini doživjela je najveći rast u zadnjih gotovo pola stoljeća’, rekao je Trump sinoć.

Radi se o izjavi na tragu one s kojom se borio i tijekom kampanje i u dosadašnjem mandatu. Trump je, naime, do sad isticao kako je ‘stopa ubojstava najviša u posljednjih pola stoljeća’, što nije bilo točno.

Ovaj put je ipak bio u pravu te CNN-ovci njegovu izjavu ocjenjuju točnom. Točno je, naime, da je stopa ubojstava u SAD-u, u periodu 2014.-2015. doživjela najveći rast na godišnjoj bazi u zadnjih pola stoljeća, stoji u FBI-jevoj statistici.

Jedan od razloga tome leži u činjenici da je stopa ubojstava 2014. godine bila vrlo niska – 4,5 ubojstava na 100.000 ljudi. Rast u 2015. godini, u odnosu na 2014. je dakle, bio najveći u zadnjih 45 godina, ali ukupna stopa ubojstava nije najveća u zadnjih 45 godina.

Zapravo, stopa od 4,9 ubojstava na 100.000 stanovnika u 2015. godini je manja od stopa koje su se bilježile 45 godina prije toga. 1990. godina je, primjerice, bilježila 10 ubojstava na 100.000 stanovnika.

2. Naftovodi

Trump je sinoć istaknuo kako njegova administracija podržava Keystone XL i Dakota Access naftovode jer, kako kaže, ‘stvaraju na desetke tisuća radnih mjesta’.

Ovo nije prvi put da je Trump naglašavao stvaranje radnih mjesta na kontroverznim naftovodima. Primjerice, prošlog mjeseca kad je potpisao izvršnu uredbu za nastavak izgradnje Keystone XL-a, rekao je da će stvoriti ‘28.000 odličnih radnih mjesta u građevini’.

No, koliko su te procjene realne?

State Department je još u vrijeme Baracka Obame procijenio kako će Keystone XL naftovod stvoriti 3900 direktnih radnih mjesta u građevini što je znatno manje od Trumpovih procjena. U istom izvješću State Departmenta stoji i kako će se stvoriti još 42.000 indirektnih radnih mjesta u tvrtkama koje se bave distribucijom proizvoda i usluga koje će biti potrebne za izgradnju naftovoda.

No, kad se naftovod konačno otvori bit će potrebno svega 35 stalno zaposlenih i 15 zaposlenih na pola radnog vremena. Što se naftovoda Dakota Access tiče, on bi mogao stvoriti 8000.12.000 radnih mjesta na izgradnji, ali kanije će biti potrebno svega 40 stalno zaposlenih. Veći dio ovog naftovoda već je izgrađen, no preostala 2 i pol kilometra trebala bi ići ispod jezera Oahe sjeverno od rezervata Indijanaca plemena Sioux.

CNN-ovci zaključuju kako je Trump tehnički govorio istinu, ali kako je ovim podacima obmanuo javnost. Izgradnja obaju naftovoda zaposlit će direktno oko 10.000 ljudi i indirektno njih još nekoliko desetaka tisuća, ali mahom se radi o privremenim radnim mjestima.

3. Wall Street

Trump se sinoć pohvalio i boomom na njujorškoj burzi koji je, kako kaže, uslijedio njegovoj izbornoj pobjedi. ‘Burza je dobila na vrijednosti gotovo 3 bilijuna od izbora 8. studenog’, rekao je sinoć Trump.

Da, američka burza trenutno cvate, uglavnom zbog optimizma kojeg je u poslovnom svijetu izazvao Trump svojim najavama rezanja poreza i omekšavanje zakonskih regulativa. Američka burza je od izbora na vrijednosti dobila 2,4 bilijuna dolara. Stoga CNN-ovci ove njegove navode ocjenjuju djelomično točnima, budući da je dalek put od 2,5 bilijuna do 3 bilijuna dolara.

4. Terorizam

‘Velika većina pojedinaca osuđenih za terorizam i radnje povezane s terorizmom od 11. rujna 2001. godine, porijeklom su izvan naše zemlje’, rekao je Trump pozivajući se na podatke ministarstva pravosuđa. CNN je tražio te podatke od resornog Ministarstva, no još ih nisu dobili.

Sadašnji Trumpov državni tužilac Jeff Sessions, prošle je godine predstavio nekakvo izvješće prema kojem je od 580 osuđenih za terorizam od 9/11, njih 380 rođeno izvan SAD-a. No, njegovo je izvješće brzo opovrgnuo Cato institut rekavši kako se čak 42 posto od spomenutih 380 ‘osuđenih za terorizam’ uopće nije radilo o terorizmu nego o nekakvim dojavama koje nikada nisu ničime rezultirale.

Stoga CNN ove Trumpove navode naziva lažnima.

5. Zapošljavanje

‘Večeras, kad vam predstavljam sljedeće korake koje moramo poduzeti kao zemlja, moramo prihvatiti okolnosti koje smo naslijedili. 94 milijuna Amerikanaca je izvan tržišta rada’, rekao je Trump.

A evo službenih podataka – oko 95 milijuna Amerikanaca ne radi, ali većina njih ni ne želi posao, pokazali su zadnji podaci Atlanta Federal Reservea. Njih 44,1 milijuna je u mirovini, 15,4 milijuna je nesposobno za rad, 12,9 milijuna se brine o članu obitelji i još 15,5 milijuna se školuje ili na nekoj drugoj vrsti edukacije. Njih se klasificira kao one koji ‘ne žele i ne traže posao’.

A onih koji traže posao u posljednjih mjesec dana, a ne mogu ga naći je 7,6 milijuna. Njih se smatra dijelom radno sposobnog, ali nezaposlenog stanovništva.

Stoga CNN ranije Trumpove tvrdnje naziva tehnički točnima, ali obmanjujućima.,

6. Vojni zrakoplov F35

Trump je svoj sinoćnji govor započeo hvaleći se kako je već uspio ispregovarati super stvari za SAD. ‘Poreznim obveznicima smo uštedjeli stotine milijuna dolara spustivši cijenu fantastičnog F35’, rekao je Trump.

Evo što je zapravo dogovoreno. Ministarstvo obrane i Lockheed Martin koji proizvodi famozni F-35 dogovorili su početkom veljače nabavku još 90 ratnih zrakoplova kojima je cijena 8,5 milijardi dolara po komadu. Iz Lockheeda su Trumpu pripisali zasluge za pomoć u bržem procesu pregovora, a prema posljednje dogovoru Pentagon će platiti 728 milijuna dolara manje u odnosu na posljednju sličnu nabavu. Ali to je zapravo posljedica pada troškova proizvodnje u Lockheedu koji je uslijedio povećanju proizvodnje.

Konačna cijena od 8,5 milijardi i nije puno manja od cijene koju su plaćali prije izbora.

Stoga se ova Trumpova tvrdnja naziva tehnički točnom, ali obmanjujućom.

7. Potrošnja na obranu

Trump je okarakterizirao svoj prijedlog za povećanjem izdataka na obranu kao ‘jedan od najvećih povećanja u izdacima za nacionalnu obranu u povijesti Amerike’.

Njegov nacrt prijedloga predviđa 10-postotno povećanje u financiranju obrane za 2018. godinu. U dolarima to iznosi 54 milijarde više na dosad predviđenih 549 milijardi.

Doista se radi o vrlo značajnom povećanju budžeta, ali istina je da ne postoji adekvatna usporedba s prethodnim povećanjima budžeta za obranu budući da 54 milijarde dolara danas ne vrijede koliko su vrijedile prije, primjerice, sto godina.

Stoga se i ovaj navod može nazvati tehnički istinitim, ali uvelike obmanjujućim.