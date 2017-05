‘JAO, KAKO ĆEŠ RAŠIRITI NOGE I VRIŠTATI…’: Pedofil mamio curicu preko Fejsa, razotkrio ga njezin otac

Policija u Ivanjici u Srbiji uhitila je i naredila pritvaranje 35-godišnjeg pedofila M.M. koji je putem Facebooka mamio 12-godišnju djevojčicu i tjerao je na pornografiju.

Pedofil je putem Facebooka 12-godišnjoj djevojčici slao odvratne poruke i fotografije neprimjerenog sadržaja. Razotkrio ga je otac djevojčice, kada mu se ona požalila da dobiva čudne poruke na Facebooku od nekog čovjeka. Tada je otac preuzeo dopisivanje s osumnjičenim kako bi razotkrio njegove namjere, piše Blic.

Šokirao se svime što je pročitao te pedofila odmah prijavio policiji.

Slao joj odurne poruke

‘Joj kako ćeš da uživaš i vrištiš i raširiš nove. Prvo sliku pošalji…’, pisao je pedofil djevojčici.



Otac se sablaznio.

‘Poruke su bile sve gore, strašno’

‘Kada mi je kćer rekla što se događa odmah sam uzeo računalo, pročitao dotadašnje poruke i vidjeo o čemu se radi. Nastavio sam se dopisivati u njezino ime, jasno mu dajući do znanja da sam godište 2006., no to njemu nije smetalo. Poruke su bile sve gore, strašno. Slučaj sam odmah prijavio policiji. Neću stati na ovome, sigurno, ima da odgovora i on i njemu slični’, kazao je otac djevojčice iz Užica.