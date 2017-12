IZRAZ LICA ALEKSANDRA VUČIĆA SVE GOVORI: Pogledajte kakav su show u Beogradu napravili članovi Predsjedništva BiH

Izjava Vučićevog glavnog tajnika Nikole Selakovića kako razgovori s članovima Predsjedništva BiH nisu nimalo laki jer dijele različita stajališta danas se pokazala itekako točnom.

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić danas su se u Beogradu sastali sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovarajući prvenstveno o infrastrukturi i ekonomiji te spornim pitanjima razgraničenja.

No, sve to pomalo je palo u drugi plan nakon sastanka kada se na konferenciji za novinare počelo pričati o stavu Predsjedništva BiH o priznanju Kosova, temi koja je prije nekoliko tjedana izazvala burne reakcije u regiji. I tada su riječi glavnog tajnika srpskog predsjednika Nikole Selakovića da razgovori s članovima Predsjedništva BiH nisu nimalo laki jer se radi o trojicom državnika koji dijele različita stajališta pokazale itekako točne.





Naime, Blic doznaje da fe još iza zatvorenih vrata između Izetbegovića, Čovića i Ivanića dogovoreno da se ide sa zajedničkom izjavom po pitanju stava BiH prema priznanju Kosova.

“Izetbegović je na sastanku govorio o tome da on možda osobno misli da BiH možda treba priznati neovisnost Kosova, ali da to nije rekao na takav način, već da su mediji to krivo interpretirali”, rekao je izvor.

Sudionici razgovora su onda dogovorili s čime će izaći pred novinare, a neimenovani izvor tvrdi da je Čović Izetbegovića u tri navrata pitao slaže li se da kažu da se stav BiH ne mijenja i da je vanjskopolitička odluka da tako ostane sve dok Srbija ne promijeni stav, na što je Izetbegović sva tri puta odgovorio pozitivno.

No, nakon što je Čović upravo to izjavio pred novinarima, Izetbegović mu je pokušao upasti u riječ.

“Pusti da završim”, zamolio je Čović.

Iako nije bilo predviđeno potom je za govornicu stao Bakir Izetbegović i izjavio da se o stavovima BiH neće odlučivati u Beogradu, već u Sarajevu i to između njih trojice. Istaknuo je da će se pritom uvažavati mišljenja susjeda, ali i Europske unije. Istaknuo je kako je očekivao da će Čović svoju izjavu prikazati kao osobno mišljenje, a ne kao stav njih trojice.

Vučić i Ćović su se pogledali, nasmijali nakon čega je srpski predsjednik kratko rekao: ‘Evo vidite kako se mi dogovaramo”.