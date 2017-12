IZNENADNA SMRT ŠOKIRALA REGIJU: Žena zalijepila četiri flastera protiv bolova i umrla

Zbog bolova u leđima nesretna je žena posegnula za prevelikom količinom flastera protiv bolova.

Uslijed prekomjernog korištenja flastera za ublažavanje bolova preminula je majka troje djece iz Zenice. Dulje vrijeme trpjela je bolove u kralježnici, a nakon što je zalijepila četiri flastera kako bi ih ublažila, prošlog je vikenda umrla.

Flasteri su stigli iz inozemstva

‘Dugo smo se poznavali. Znam da je imala problema s kičmom. Djeca joj žive u inozemstvu i navodno su joj oni poslali te flastere. Vjerovatno je imala jake bolove pa se odlučila zalijepiti čak četiri flastera odjednom, rekao je jedan Zeničanin za Dnevni avaz.

Tijelo nesretne žene pronađeno je u stanu, a s obzirom na to da nije bilo znakova koji bi upućivali na suicid ili tešku bolest, napravljena je obdukcija koja je pokazala da je u pitanju predoziranje lijekom iz flastera.



Nije slijedila upute

‘Ona je flastere koristila na svoju ruku, bez nalaza i preporuke ljekarnika. Doza lijeka u tim flasterima bila je mnogo veća od dopuštene, jer smije se koristiti samo jedan, a ona je stavila čak četiri’, rekla je glasnogovornica Tužiteljstva ZDK Azra Alić.

Direktor zeničke bolnice Rasim Skomorac, inače primarijus neurokirurgije, naglašava kako flasteri za bol nisu opasni ako se primjenjuju pravilno i kupuju u ljekarnama.

‘Problem su neregistrirani i flasteri kupljeni na crnom tržištu. Ljudi uzimaju nešto što nije provjeren lijek niti je prošao potrebnu kontrolu, a to itekako dovodi do problema. Građani trebaju kupovati lijekove u apoteci i tamo gdje postoji odgovorna osoba koja će ih posavjetovati o dopuštenoj dozi. Na ovaj način, bez svega navedenog, pokazalo se koliko to može biti opasno’, upozorio je Skomorac.