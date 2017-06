ŠOK NA OTOKU: PREMIJERKA MAY IZGUBILA VEĆINU, ALI NE ŽELI DATI OSTAVKU ‘Kockala se i izgubila, njezin san je razbijen’

Konzervativna stranka premijerke Therese May izgubila je apsolutnu većinu u parlamentu, pokazali su danas službeni rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora održanih u četvrtak, ali ona ne namjerava podnijeti ostavku, javljaju agencije.

Theresa May trebala bi danas otići u Buckinghamsku palaču i susresti se s kraljicom Elizabetom II., javio je BBC, dodajući da May odlazi kraljici uvjerena da može sastaviti vladu.

Konzervativci Therese May dobili su na prijevremenim izborima 318 mjesta u parlamentu, laburisti 261, škotski SNP 35, liberalni demokrati 12, sjevernoirska protestantska stranka DUP 10 i ostali 13 mjesta, rezultati su nakon prebrojavanja glasova u 649 od 650 izbornih jedinica. Kao rezultat razgovora posljednjih sati s DUP-om, izgleda da će oni dati potporu premijerki May, kaže BBC. “DUP ne želi da Theresa May napusti dužnost i nema želju surađivati s (kandidatom laburista) Jeremyjem Corbynom“, dodaje taj britanski medij.

Konzervativci vode, ali su izgubili petnaestak mjesta u parlamentu u kojem su dosad imali apsolutnu većinu od 330 mjesta koju je May željela dodatno ojačati uoči početka pregovora o Brexitu 19. lipnja. Međutim, nije ih dobila ni 326 koliko joj je trebalo za apsolutnu većinu.



Corbyn: Izgubila je glasove, podršku i povjerenje

May se odmah suočila i s pozivima da odstupi.

BBC-jeva urednica za politiku rekla je kako May nema namjeru odstupiti, pojašnjavajući da njezino današnje obraćanje javnosti vjerojatno ima za cilj umiriti glasine prije nego donese neke značajnije odluke. Prvi ju je na odlazak pozvao njezin suparnik, vođa laburista Jeremy Corbyn.

“Mandat koji je dobila su gubitak konzervativnih mjesta, gubitak glasova, podrške i povjerenja”, rekao je.

“Mislim da je to dovoljno da ode, zapravo, i napravi mjesta vladi koja će doista predstavljati sve ljude ove zemlje”, dodao je.

“May ima toplinu, humor i šarm zamrzivača”

Budući da je nejasno hoće li May imati dovoljnu potporu za formiranje vlade, Laburistička stranka spremna je voditi manjinsku vladu.

Kako je rekao njezin dužnosnik John McDonnell, “pokušat ćemo formirati manjinsku vladu, a razlog za to je što smatram da Konzervativna stranka nije stabilna i da je premijerka zapravo na odlasku”.

Neki od razloga koje u svojoj analizi lošeg rezultata Therese May navodi agencija France presse jesu loša kampanja tijekom koje je pokazivala da mijenja mišljenje kada joj ispitivanja javnog mišljenja oko neke odluke nisu išla u prilog, odbijanje izravnog sučeljavanja što je oporba nazivala nedostatkom hrabrosti i slabošću, teroristički napadi u Britaniji – tri od ožujka, te nedostatak dodira s masama, nedostatak topline i empatije.

“Theresa May ima toplinu, humor, elokvenciju i šarm zamrzivača”, piše politički tjednik blizak konzervativcima, Spectator.

Britanski tisak: Vodila je najgoru kampanju u povijesti

Britanski tisak u petak je u šoku te naglašava da se May kockala i izgubila, dodajući da je san premijerke o jačanju većine “sveden na komadiće”.

“Dok Bruxelles pozorno prati razvoj situacije, postoje strahovi da bi se Velika Britanija mogla naći u oslabljenoj poziciji u vrijeme kada za deset dana počinju pregovori o Brexitu”, piše The Times. Guardian i Daily Telegraph govore o “šokantnim izlaznim anketama za May”, a Sun predviđa “koaliciju kaosa”.

Daily Mail kaže da je “Velika Britanija na rubu oštrice” te da čak postoji mogućnost da se “Jeremy Corbyn dočepa ključeva Downing Streeta 10”.

Dodaje da je premijerka doživjela katastrofalan neuspjeh nakon što je vodila najgoru kampanju u povijesti zemlje.

Neočekivani rezultat u Škotskoj ‘otkazuje’ referendum

Škotska premijerka i čelnica SNP-a Nicola Sturgeon kazala je da su rezultati razočaravajući za njezinu stranku, ali da su za May katastrofalni.

“Ovo je katastrofa za Theresu May, sazvala je izbore vrlo arogantno vjerujući da će potući oporbu, sve pomesti na stranu i doploviti do apsolutne većine, njezina je pozicija vrlo, vrlo teška”, rekla je Sturgeon čija je stranka dobila dvadesetak mjesta manje nego u prošlom sazivu – 35 u odnosu na ranijih 56.

Time je ujedno zadan udarac njezinoj želji za drugim referendumom o škotskoj neovisnosti, nakon što su rezultati referenduma o Brexitu izmijenili situaciju.

Na tom su referendumu 23. lipnja prošle godine Engleska i Wales glasovali za izlazak iz Europske unije, ali Škotska i Sjeverna Irska za ostanak.

Povjerenik EU-a za proračun Guenther Oettinger prvi je dužnosnik koji je reagirao iz Bruxellesa, rekavši da je sada vrlo neizvjesno hoće li britanski pregovori o napuštanju Unije početi na vrijeme, 19. lipnja kao što je bilo predviđeno.