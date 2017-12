IZA BRUTALNIH NEREDA NA DERBIJU U BEOGRADU, KRIJE SE NEŠTO DRUGO: Srbijanski ministar potvrdio nagađanja

Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović dao je naslutiti kako su u nezapamćenim neredima koji su se dogodili tijekom beogradskog derbija između nogometnih klubova Partizana i Zvezde, umiješani i drugi faktori, prije svega kriminalni te kako je ovaj događaj zapravo više od “pukog obračuna navijača”.

Kriminalni faktor

“Ne bih ulazio u teorije zavjere, nemamo informacije da je neki obavještajni faktor umiješan u to, no došli smo do informacija koje ukazuju da postoji umiješanost kriminalnog faktora, ne samo domaćeg, već i iz regije. No, da bismo bili sigurni koji je zapravo bio cilj nereda, nećemo davati više izjava dok ne budemo raspolagali s više informacija”, rekao je Stefanović, prenosi B92. Nakon tučnjave, koja je izbila tijekom beogradskog vječitog derbija, u kojoj su sudjelovala i šestorica Hrvata, u Srbiji se još sliježu dojmovi, a istragom se nastoje pronaći krivci.

“Iako imamo dosta podataka, ne možemo pratiti stanje u drugim zemljama. Uz pomoć kolega iz BIH-a i drugih država pokušavamo doći do više informacija o licima koja su sada zadržana kod nas, a koja se dovode u vezu s nasiljem na derbiju. Očekujem da u vrlo kratkom roku imamo dovoljno informacija za tužiteljstvo, dodao je. Srbijanski ministar je rekao i kako postoje svjedoci te da istraga dobro napreduje.

Skriveni motiv

“Osim “klasičnih želja navijačkih grupa za preuzimanjem tribina i poslova vezanih za to, postoje indicije da je u pozadini događaja još neki razlog”, istaknuo je. Na pitanje o izjavi predsjednika Aleksandra Vučića da je “možda bilo nekih propusta”, Stefanović je rekao kako će “sve biti analizirano na sjednici Savjeta za koordinaciju službi sigurnosti u Srbiji. “Svakako da nije sve bilo idealno, kada se tako nešto dogodilo, no kako je to vezano uz istragu, s izjavama ćemo pričekati dok ne utvrdimo što se točno dogodilo”, rekao je Stefanović.