IZ DUGIH PREGOVORA MAY IZIŠLA KAO POBJEDNICA: Uz podršku Sjevernih Iraca u parlamentu će formirati manjinsku vladu

Britanska premijerka Theresa May u ponedjeljak je postignula dogovor o formiranju manjinske vlade koju će podržavati sjevernoirska Demokratska unionistička stranka (DUP).

Nakon što je izgubila parlamentarnu većinu na prijevremenim izborima 8. lipnja koje je raspisala kako bi dobila više zastupnika u parlamentu uoči početka pregovora s Europskom unijom o Brexitu, May je podršku zatražila od male sjevernoirske stranke DUP koja ima 10 zastupnika. Razgovori između dviju stranaka trajali su više od dva tjedna.

May i čelnica DUP-a Arlene Foster u ponedjeljak su u Downing Streetu predsjedale susretom na kojem su pregovarači obiju strana, konzervativac Gavin Williamson i DUP-ovac Jeffrey Donaldson, potpisali dogovor o budućoj vladi.

Detalji o sporazumu nisu još objavljeni, no on će May omogućavati da u 650-članom parlamentu uz podršku Sjevernih Iraca izglasava zakone i ostane na vlasti tijekom pregovora o britanskom izlasku iz Europske unije.

Pljušte kritike na račun May

No pozicija premijerke i dalje je nesigurna zbog kritika na račun njezine strategije za Brexit i poziva za njezinom ostavkom iz oporbe, ali i iz redova konzervativaca.

Neki od njih izrazili su nezadovoljstvo dogovorom s DUP-om tvrdeći da on stvara rizik za sjevernoirski mirovni sporazum iz 1998., poznatiji kao Sporazum na Veliki petak. Foster smatra kako će takva suradnja dviju stranaka dovesti do novog dogovora o raspodjeli moći u Sjevernoj Irskoj, državi koja je u političkoj krizi od siječnja kad se Sinn Fein povukao iz vlasti.

Njihov potez izazvao je izbore u ožujku i niz kršenja rokova o ponovnoj uspostavi obavezne koalicije između irskih katoličkih nacionalista i probritanskih protestantskih unionista.

“Smatram da će ovaj dogovor podići izglede za dogovor u Stormontu (parlamentu u Belfastu) jer će imati pozitivan utjecaj na odnos prema Sjevernoj Irskoj”, rekla je čelnica DUP-a za televiziju Sky, dodavši kako bi se novi dogovor o raspodjeli moći također mogao postići ovog tjedna.

“Nadam se da ćemo ovaj tjedan uspjeti stići do dva dogovora”, ističe Foster.

Posljednji rok kojeg je britanska vlada postavila strankama u Sjevernoj Irskoj za postizanje sporazuma je četvrtak. Sinn Fein je prošlog tjedna objavio da “vrijeme ističe” jer se ne zna kakav će biti utjecaj bilo kakvog dogovora između konzervativaca i DUP-a.

