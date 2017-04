ITALIJA OZBILJNO PRIJETI I HRVATSKOJ: ‘Počnite prihvaćati više izbjeglica ili vam režemo sredstva iz EU fondova’

‘Budimo sasvim jasni i otvoreni. Ili će zemlje s istoka Europe početi prihvaćati migrante ili će se promijeniti pravila za korištenje europskih fondova.

I tako ćemo im prestati davati milijarde eura. Ovo je mogućnost što ju je Italija najavila još 2016. godine, a sada zahvaljujući podtajniku Goziju to postaje i naš službeni prijedlog. Netko bi to mogao nazvati ucjenom, al ja to zovem pravdom’, napisao je na svom Facebook profilu bivši talijanski premijer Matteo Renzi pozdravivši današnju objavu podtajnika za europske poslove u talijanskoj Vladi Sandra Gozija. Među zemljama na koje bi se ovaj prijedlog trebao odnositi uz Hrvatsku su još, Mađarska, Poljska, Bugarska i Slovačka.

Dokument na sedam stranica

On je službeni stav talijanske Vlade iznio u trenutku kad Europska komisija raspravlja o novim pravilima za premještanje i vraćanje migrata, a prema talijanskom dokumentu jasno je koje zemlje bi se trebale više aktivirati na poštivanju pravila što ih je Europsko vijeće usvojilo. Te zemlje, a među njima i Hrvatska, trebale bi pomoći Italiji i Grčkoj u olakšavanju migrantske krize. Međutim, Mađarska i Poljska uopće ne primaju migrante, odnosno ne sudjeluju u procesu njihovog trajnog premještaja, dok ih Bugarska, Slovačka i Hrvatska primaju u vrlo ograničenom broju.



‘Solidarnost nije jednosmjerna i onaj tko podiže zidove ili provodi politiku utemeljenu na diskriminaciji mora biti sankcioniran. Europa je naš dom i svi plovimo istim brodom. Upravo to proizlazi iz Gozijevog prijedloga, što ga danas prenose talijanski mediji. Njime želi uvjeriti sve zemlje članice da ovakav stav primjenjuju u

sagledavanju financijske slike, odnosno podjele sredstava iz europskih fondova u idućim godinama.

Nakon što je ovaj prijedlog, koji je ispisan na sedam stranica, raspravljen u sjedištu talijanske vlade, postao je i njezin službeni zahtjev što će biti upućen Bruxellesu.

Definiranje budućih prioriteta

‘Ovaj naš prijedlog korak je ka definiranju budućih prioriteta EU, a na tragu je i izjave iz Rima od 25. ožujka kada je zaključeno da se prema jedinstvenoj Europi mora nastaviti čim brže’, objasnio je Gozi prijedlog talijanske vlade. Objašnjava kako oni moji ne žele sudjelovati u tome mogu ostati prikaćeni za značajne europske resurse, milijarde eura potencijalnih ulaganja.

Zastupnica Demokratske stranke u talijanskom parlamentu Marina Barlinghieri smatra da pred zemlje Višegradske skupine, koje su u međuvremenu već odbacile mogućnost da popuste ovakvim ucjenama od strane EU, treba postaviti jasan izbor. ‘To je obveza svih nas’, dodaje zastupnica.

Neslužbene najave o mogućem uvjetovanju raspodjele sredstava iz europskih fondova promjenom politike prema migrantima, čuju se od kraja prošle godine, a sada će Bruxelles za to od talijanske vlade dobili i službeni zahtjev.