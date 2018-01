FBI SATIMA REŠETAO JEFFA SESSIONSA: Američki državni odvjetnik na udaru istrage oko ruske umiješanosti u izbore

Ovo je prvi put da je u okviru te istrage ispitan neki član Trumpova kabineta.

Američki državni odvjetnik Jeff Sessions ispitan je prošlog tjedna u istrazi o navodnoj umiješanosti Rusije u predsjedničku kampanju Donalda Trumpa.

Potvrdilo je to američko ministarstvo pravosuđa, piše BBC. Bivši direktor FBI-ja Robert Mueller vodi istragu o navodnim tajnama tijekom izbora 2016. The New York Times piše da je ovo prvi put da je u okviru te istrage ispitan član Trumpova kabineta. Dodaju i da je ispitivanje Sessionsa trajalo nekoliko sati.

Naime, Sessions se smatra potencijalno važnim svjedokom s obzirom na to da je Trump u početku rekao da je u svibnju prošle godine otpustio direktora FBI-ja Jamesa Comeya upravo na preporuku ministarstva pravosuđa. U to je vrijeme Bijela kuća Comeya krivila za način na koji se nosio s istragom o e-mailovima Hilary Clinton. Kasnije je Trump rekao da je Comeyja otpustio zbog ‘stvari s Rusijom’. Sessions se izuzeo iz istrage o Rusiji početkom ožujka prošle godine nakon što je priznao da se prethodno dvaput susreo s ruskim veleposlanikom tijekom Trumpove predsjedničke kampanje u 2016. Rekao je da ne bi bilo u redu s njegove strane da nadgleda istragu u kojoj je i sam sudjelovao.