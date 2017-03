ISPOVIJEST ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA: ‘Silio me na oralni seks te unakaženu i golu vozio po mjestu’

Mještanka Lajkovca u Srbiji krajem je veljače prošla pravi horor koji joj je priredio suprug. Nakon višesatnog zlostavljanja uspjela je pobjeći, međutim sad strahuje od njegovog izlaska iz pritvora.

“Više od sedam sati me je tukao, prisiljavao na oralni seks, fotografirao tako unakaženu i golu vozio po mjestu, prijeteći da će me izbaciti da svi vide da sam kurva.” Riječi su to koja stravičan napad s kraja veljače opisuje 46-godišnja Lajkovčanka G.P. čiji je suprug nakon iživljavanja pritvoren, ali mu sutra istječe pritvor pa ju je strah njegovog izlaska na ulicu.

Maltretiranje je, priča, počelo u večernjim satima nakon što joj je suprug pronašao poruke u mobilnom telefonu koje je razmjenjivala s poznanikom.

‘Izvukao je nož i stavio ga pod vrat’

“Prvo me je šamarao i čupao za kosu, a onda me je udarao rukama i nogama po cijelom tijelu. Najmanje pet puta sam padala u nesvest, poslije čega me je polijevao hladnom vodom i nastavljao s batinama. Fotografirao me je tako unakaženu i te slike onda slao čovjeku s kojim sam se dopisivala. U jednom trenutku otišao je do kuhinje i donio nož koji mi je stavio pod grlo prijeteći da će me zaklati, a potom me prisilio na oralni seks. Poslije me nastavio tući kožnim remenom po cijelom tijelu, tražeći da kažem s kim se dopisujem i što imam s njim”, priča G. P. za Blic.



Kako mu nije odgovorila, Z. P. je suprugu svukao i još jednom natjerao na oralni seks, a onda ju je ubacio u automobil i započeo vožnju po Lajkovcu. “Prijetio je da će me izbaciti kod autobusne stanice i Općine da svi vide da sam kurva. Vratio me je kući i nastavio me tući, ponovo me prisiljavajući na oralni seks, uz poruku da će to raditi svakodnevno nekoliko puta “jer sam kurva i to zaslužujem”, kroz suze priča žena koja je pobjeći uspjel atek kad je zlostavljač zaspao.

Podnijela zahtjev za razvod braka

Liječnici su utvrdili kako ima brojne podljeve i modrice te da su joj oči gotovo zatvorene od udaraca. Napuklo joj je jedno rebro, a imala je trag noža na vratu.

Nakon prijave Z.P. je uhićen. S njim je bila u braku više od 20 godina i imaju zajedno djecu. Prvi ju je put pretukao, kaže, prije 20 godina, ali su djeca, tvrdi, bila premala da bi pobjegla.

Nesretna žena prethodnih dana boravila je kod sestre, ali se kući vratila kako bi bila uz bolesnog sina. “Ne smijem čekati da bude pušten iz pritvora, zato sam se i obratila javnosti. Strah me je, jer ako bude na slobodi, ja mogu pobjeći bilo gdje, on će me naći”, zabrinuta je žena, koja je u međuvremenu podnijela i zahtjev za razvod braka.