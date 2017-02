ISPOVIJEST ZATVORENIKA KOJI JE PROVEO 14 GODINA U GUANTANAMU: ‘U Srbiji je grozno. Osjećam se kao da sam u zatvoru’

U srpnju prošle godine, srpske vlasti prihvatile su dva zatvorenika iz Guantanama. Vijest je to koja je tada podigla puno prašine, no odonda se o njoj baš i ne govori često, piše B92. Jedan od te dvojice zatvorenika, Mansur al-Dajfi, danas živi u skromnom stanu u Beogradu, u programu je resocijalizacije, ima malu mjesečnu stipendiju te plaćene satove srpskog jezika.

Nekome bi se to, u odnosu na Guantanamo, činilo pravim zgoditkom na lutriji, ali ne i njemu. ‘Kad su me doveli u Srbiju moj život je postao mnogo gori. Uništili su moje snove. Ne zato što volim Guantanamo, već mi je ovdje jednostavno lošije. Osjećam se kao da sam u novom zatvoru’, kaže on u intervjuu za američki NPR.

U Srbiji mu je grozno

Tijekom pregovora vlade SAD-a i zemalja prihvata zatvorenika iz Guantanama, bilo je dosta komplikacija te se neki transferi bivših zarobljenika nikada nisu ostvarili. Al-Dajfi je isprva htio da ga pošalju nazad u domovinu, u Jemen, no zbog građanskog rata, to nije bilo moguće.

Kaže kako se u Srbiji ne može nadati boljem životu, ni pronalasku posla ili stvaranju nekakvog društvenog života jer ga prati stigma čovjeka optuženog za terorizam. Stoga je u Srbiji pokušao nešto promijeniti štrajkajući glađu. ‘Tražim da me presele u drugu zemlju gdje mogu započeti novi život. Želim osnovati obitelj, završiti fakultet i živjeti kao normalna osoba. To je sve što želim. Jedina nada mi je da odem odavde, da odem negdje gdje mogu računati na neku podršku, u bilo koju zemlju u kojoj bar nešto od svog života mogu napraviti’, rekao je Al-Dajfi novinaru NPR-a.



Novinar je u nekoliko navrata razgovarao s Al-Dajfijem. Nakon prvog intervjua bivši zatvorenik Gitma je praktički nestao da bi se nakon nekog vremena pojavio u hotelu u kojem je novinar odsjeo i rekao mu kako su mu u stanu prijetili maskirani ljudi i rekli mu da mora prestati lagati ako želi ostati.

Intervju u hotelskoj sobi

‘Bilo je teško intervjuirati čovjeka koji je bio zatvoren u Guantanamu u vlastitoj hotelskoj sobi. Situaciju je kompliciranijom činilo to što i dalje nismo znali tko je on zaista. Uhvaćen je 2001. u Afganistanu, kada je rekao da je trenirao s Al Kaidom i susretao se s Osamom bin Ladenom. Vlasti SAD sada kažu da je on borac nižeg ranga, koji je lagao kako bi predstavio svoju ulogu važnijom. Ali ako je lagao oko toga, kako mu vjerovati sada’, pita se novinar Arun Rath.

Prije nekoliko tjedana Al-Dajfi je dotičnom novinaru putem video poziva pokazuje navodne skrivene kamere u zidovima. Potom su u stan upali maskirani policajci i tražili od Dajfija telefon. ‘Nisam glup, ja sam vrlo pametan, vrlo opasan’, rekao im je tada.

‘Vrlo pametan i vrlo opasan. To je ono što je srž problema. Je li Dajfi prava prijetnja ili samo očajan čovjek stjeran u kut. To je ono što i Srbi žele znati, piše novinar Arun Rath.