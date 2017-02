ISPOVIJEST TJELOHRANITELJA SLOBODANA MILOŠEVIĆA: ‘Imao je jamstvo da neće biti uhićen. Cijelo vrijeme je bio hladne glave, dobro se držao’

Saša Rudić, tjelohranitelj Slobodana Miloševića koji je u njegovom osiguranju radio devet godina, ispričao je detalje njegova uhićenja, piše srpski Kurir.

Tijekom uhićenja Slobodana Miloševića u vili ‘Mir’, na njega su pucali snajperom dok je stajao na platou ispred zgrade tog 31. ožujka 2001. godine. Bio je mrak, a pucalo se iz oružja NATO-ovih snaga, ispričao je Rudić.

Metak iz puške je najprije pogodio prozor iza Miloševićeve glave, ali nije ga razbio.



‘Pucali su na Miloševića, namjerno su promašili’

‘Pucano je iz kalibra velike brzine 5,56 ili 7,62 milimetara, NATO punjenja. Mislim da ga je snajperist promašio namjerno, ne slučajno. Ne vjerujem da ga je htio ubiti, već je dobio naređenje da opali metak i on je to učinio. Onda sam ja rekao predsjedniku da uđe unutra. Milošević je nakon pucnja mirno ušao u kuću i pitao me „Šta ovo bi?“, ispričao je Rudić i dodao da su nakon toga pripadnici JSO pokušali ući u vilu u kojoj se Milošević nalazio. Imali su minsko eksplozivna sredstva, priča Rudić.

‘Tada je u akciju nezakonito krenuo Milorad Ulemek Legija. Napao je tada savezni objekt koji je bio pod zaštitom Vojske, a koja je bila unutra. Legija i njegovi su tada preskočili metalnu ogradu, ali su se zaustavili kada su u dvorištu ugledali dva borbena oklopna vozila’, nastavlja Rudić i dodaje da je nekoliko rafala ispaljeno, a zatim su se povukli i nastavili pregovore.

‘Prekinuo je taj cirkus i spakirao stvari’

Milošević se u cijeloj situaciji dobro držao, smatra Rudić. Bio je, kaže, hladne glave pa je obavljao telefonske pozive kako bi ‘postavio stvari na svoje mjesto’.

‘Imao je garancije da neće biti uhićen’, kaže Rudić, no kada je Milošević shvatio da neće biti kako je dogovoreno i da će ipak biti uhićen, spakirao je stvari i sjeo u džip.

‘Presjekao je i prekinuo cirkus i razne scenarije koji su u to vrijeme bili. Nije htio da neko pogine, niti njegove pristaše, niti oni koji su ga htjeli uhititi’, rekao je šef njegova osiguranja, piše Kurir.

