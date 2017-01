POTRESNA ISPOVIJEST RUSKE ZVIŽDAČICE: ‘Nisam izdajica zbog toga što sam otkrila istinu, ali i danas strahujem za život’

Ruska atletičarna Yuliya Stepanova svjetski je poznata, no ne toliko zbog onoga što je učinila na stazi, već zbog onoga što se usudila učiniti izvan nje, piše BBC.

Yuliya Stepanova, njezin suprug Vitaly i njihov trogodišnji sinčić Robert u posljednje dvije godine su u bijegu. Žive na tajnom mjestu u strahu za svoje živote, nakon što je par razotkrio jedan od najvećih svjetskih sportskih skandala svih vremena – doping program pod ruskim državnim pokroviteljstvom.

U rijetkom intervjuu kojeg je dala na nepoznatom mjetsu u SAD-u, Stepanova je razgovarala s novinarima BBC-a o varanju, zataškavanjima i svom životu u bijegu.

‘Znala sam da je zabranjeno’

Rođena u sumrak Sovjetskog saveza, Stepanova je odrasla u gradu Kursk, oko osam sati vožnje sjeverozapadno od Moskve. Njezino je djetinjstvo bilo daleko od idiličnog. Otac joj je radio u tvornici guma, bio je alkoholičar i redovito je tukao nju, njezinu majku i dvije sestre.



Atletika je bila njezin bijeg. Kao tinejdžerka je vježbala skokove u vis u lokalnom klubu. Njezina prva trenerica Vera Ivanova sjeća je se kao ozbiljne i fokusirane djevojke, no Stepanova kaže da njezin otac nije bio zadovoljan s time koliko je vremena ulagala u sport. Htio je da mu pomogne s obiteljskim poljoprivrednim poslom.

Stepanova je prešla sa skokova u vis na trčanje na srednje udaljenosti. Kad je napunila 20 godina, postala je zaista dobra u tome i počela pobjeđivati u regionalnim utrkama. Njezina je izvedba prešla na još višu razinu kad je trener Vladimir Mokhnev predložio injekcije testosterona kako bi joj povratile snagu nakon teške infekcije prsnog koša.

‘Znala sam da je to zabranjeno, no mislim da me trener dobro pripremio. Govorio mi je kako je to normalno i kako svi sportaši to rade’, ispričala je.

Uskoro je prešla na mnogo jače supstance, uključujući anaboličke steroide koji su joj isprva mišiće učinili toliko ukočenima da je jedva mogla hodati.

‘Liječnik je sve zataškavao’

Kad je upala u rusku reprezentaciju, poslali su ju doktoru Sergeju Portugalovu, vrhunskom sportskom znanstveniku kojeg je 2015. Svjetska antidopinška agencija optužila za prikrivanje testova pozitivnih na doping u zamjenu za određen postotak zarade sportaša.

‘Rekao mi je neka se ne brinem. Ako me budu testirali, rekao mi je da njemu pošaljem broj svojeg testa i on će sve srediti tako da ja mogu mirno spavati’, kaže Stepanova.

No na utrci na Volgi 2009. naletjela je na jednu osobu u sustavu koja nije bila spremna na sve zažmiriti. Vitaly Stepanov bio je mladi policajac zaposlen u Rusadi, ruskoj antidopinškoj agenciji. Bila je to nesvakodnevna kombinacija. Yuliya mu se najprije rugala zbog njegove naivnosti, rekavši mu da svi sportaši uzimaju doping i da je upravo agencija u kojoj on radi često sudjelovala u prikrivanju toga.

Par se ubrzo vjenčao, tek dva mjeseca nakon što su prohodali. Unatoč međusobnim razlikama i čestim prepirkama o njezinom dopingu, ostali su zajedno. Naposlijetku je ona suspendirana na dvije godine nakon što su pronađene nepravilnosti.

Umjesto povratka odlučila je progovoriti

Stepanova je ipak mogla zadržati svoju plaću i nakon suspenzije se vratiti u reprezentaciju. Umjesto toga je odlučila napisati svoju ispovijest na deset stranica. Priznala je sve što je učinila i čemu je svjedočila. Napisano je poslala Svjetskoj antidopinškoj agenciji, no njezino su pismo ignorirali, baš kao i ono koje je prije toga napisao njezin suprug. Tada je shvatila da mora prikupiti više dokaza. U tajnosti je počela snimati svoje trenere, liječnika i kolege atletičare.

Snimke na kojima nekoliko ljudi razgovara o korištenju ilegalnih lijekova dala je jednom njemačkom redatelju.

Prije nego što je njegov dokumentarac objavljen u studenom 2014., Stepanova je s obitelji napustila Rusiju.

Sokantno priznanje: Moze li se nakon ovoga vise ikome vjerovati?

Materijal kojeg je prikupila pokrenuo je veliku istragu koja je naposljetku dovela do toga da je Rusiji zabranjeno sudjelovanje na Olimpijskim igrama u Riu. Svijet je njezino zviždanje dočekao s pohvalama, no u Rusiji ju mnogi zovu izdajnicom.

U strahu za vlastiti život

Nakon nekoliko mjeseci provedenih u Njemačkoj, obitelj se odselila u SAD. Nije ni čudo da ne želi otkriti ime grada u kojem sada živi i gdje je dala intervju.

Boji se za svoj život i misli da se nikada više neće moći vratiti kući. Njezin je strah pojačan ovog ljeta kad joj je elektronički račun na stranicama Svjetske antidopinške agencije hakiran, čine je otkriveno njezino mjesto boravka. Zbog toga se morala preseliti.

Donedavno Stepanovi nisu imali nikakvu podršku ili novac kojim bi svoj život izgradili ispočetka. No Yuliya ne žali ni zbog čega.

‘Ne smatram se izdajicom, nisam otkrila nikakve znanstvene tajne. Jednostavno sam otkrila sramotnu istinu s kojom se moja zemlja ne želi suočiti. Jedini razlog zašto sam to učinila je taj što sam htjela sve to zaustaviti’, ispričala je Yuliya Stepanova za BBC koji ju je ove godine uvrstio među sto najutjecajnijih i najinspirativnijih žena u svijetu.