ISPOVIJEST PROSTITUTKE: ‘U posao me uvela ujna, radim od svoje 17. godine. Tuku nas i šutiraju, ali ipak najbitnije mi je da moje dijete ima što jesti’

Na ulicama Novog Sada radi više od 300 prostitutki. Žive u bijedi, svakodnevno ih tuku svodnici, mušterije i muževi. Država nema strategiju za pomoć ovim ženama, a u cijeloj zemlji za njih postoji samo jedno svratište.

‘Počela sam se baviti prostitucijom od sedamnaeste godine. Rodila sam djevojčicu i morala sam raditi zbog nje, da imamo što jesti i piti’, ispričala je 21-godišnja djevojka u novosadskom svratištu za seksualne radnice za Deutsche Welle.

U posao ju je, kaže, uvela ujna, pored koje je naučila raditi. Danas su obje nezaposlene i žive na rubu siromaštva. Kako je napomenula 21-godišnja djevojka, ne postoji mjesto i vrijeme gdje ne trpe neku vrstu nasilja – od prolaznika i žena dok stoje uz rubove kolnika, preko onih kojima pružaju seksualne usluge do partnera s kojima žive.

‘Najvažnije mi je da moje dijete ima što jesti’, rekla je potiho ova žena.



ISPOVIJEST HRVATSKE PROSTITUTKE: ‘Zaradim i do 3000 kuna po klijentu, a ako ne želim u zatvor policajca moram odraditi besplatno’

Potpuno napuštene

‘Prije dvije godine sam imala lom kralježnice i noge. Mislio je da sam ga pokrala, malo je nedostajalo da mi nožem prereže vrat. Bila sam napadana i tučena. Vuku nas za kosu, šamaraju, šutiraju. Budem s njima, odradim, ne da mi pare ili mi uzme pare. Moram mu dati da me ne prebije, ali me opet prebije’, ispričala je druga žena koja se nalazi u novosadskom svratištu za seksualne radnice.

Samo na ulicama Novog Sada ima više od 300 prostitutki, pokazalo je to istraživanje Instituta za javno zdravlje Srbije i Udruženja Prevent. Najčešće su to mlade žene između 18 i 29 godinа koje čekaju na mušterije na nekoliko standardnih mjesta od kojih je najpoznatija Kaćka petlja na putu prema Beogradu. Tijelo često prodaju za 1000 do 1500 dinara.

Žive u krajnjoj bijedi

‘Potpuno su napuštene od obitelji, nemaju nikakvu mrežu podrške, a spirala nasilja koje trpe počinje praktično od djetinjstva’, rekla je autorica istraživanja, Gordana Stojaković iz Udruženja građana S.T.R.I.K.E.

‘Naišle smo na djevojke koje su potpuno nepismene, koje ne znaju brojiti, dakle nikakvu drugu mogućnost nemaju. Imaju vrlo problematičan bračni status, a tu su često i beskućništvo, a u nekim situacijama i izbjeglištvo”, objašnjava Stojaković za DW.

Žene najčešće kažu da ih je u prostituciju natjerala potreba da prežive jer drugog posla nema. Jedna od njih ispričala je da je počela nuditi svoje tijelo preko interneta tek u pedesetim godinama života. Zbog starosti, kaže, nisu je htjeli zaposliti čak ni kao peračicu posuđa.

Je li prostitucija ‘seksualni rad’?

Gordana Stojaković postavlja pitanje, može li se prostitucija u Srbiji uopće nazvati ‘seksualnim radom’ jer su žene na prostituciju primorane zato što nemaju nijednu drugu mogućnost.

‘Uvjet dobrovoljnosti znači da ona može raditi bilo koji drugi posao bez nekih velikih uvjetovanja i na taj način stvoriti ekonomsku sigurnost za sebe i obitelj. Ako to nije slučaj, zar nismo onda više na terenu ljudskih prava, a manje na terenu radnih odnosa?’, pita se Stojaković.

Prostitucija se u Srbiji tretira kao prekršaj, a regulirana je samo jednim člankom Zakona o javnom redu i miru. Taj se zakon pred zastupnicima posljednji put našao u siječnju prošle godine, kada je izmjenama zakona kazna zatvora za osobe koje se odaju prostituciji povećana s 30 na 60 dana i uvedena mogućnost novčane kazne. Te kazne, međutim, prostitutke najčešće ne mogu platiti pa odlaze u ženski zatvor u Požarevcu.