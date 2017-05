ISPOVIJEST NJEMAČKOG VOJNIKA KOJI JE ’45. POSTAO RATNI ZAROBLJENIK U SRBIJI: ‘Partizani bi uvečer uz vatru pjevali Titu’

Anton Dernbach, vojnik Wehrmachta krajem Drugog svjetskog rata završio je u Srbiji te je kao ratni zarobljenik radio u jednoj tvornici tekstila.

1945. Anton Dernbach imao je 20 godina i bio je radiotelegrafist Wehrmachta u Trstu, a po završetku rata završio je u Srbiji kao ratni zarobljenik. Dernbach se prisjetio tih dana u intervjuu za Deutsche Welle.

‘Iznenada je bilo mirno i tiho i rekli su ‘Rat je gotov’. Govorilo se ‘sve će nas poslati u Sibir’. Njegova jedinica ipak nije završila u Sibiru, već u Srbiji, u Vučju kod Leskovca.

Svaku večer pjevali su Titu

‘Sjećam se da bi partizani uvečer naložili logorsku vatru i pjevali “Druže Tito, oj druže Tito, ljubičice bela. Tebe voli, oj tebe voli omladina cela…” To mi je ostalo u sjećanju, to ne mogu zaboraviti…’, ispričao je Dernbach.



Prema SS-u ’45. nije bilo milosti, no vojnici Wehrmachta bili su dobrodošla radna snaga, piše Deutsche Welle.

Počeci u tekstilnoj tvornici

‘Jednog su dana u naš logor došli direktori tekstilnih tvornica. Tražili su mene… Pitali su je li istina da lijepo slikam. To je bilo uoči Prvomajske parade u Leskovcu. U tvornici su htjeli svoje vozilo oslikati za tu prigodu, pitali su bi li ja to mogao napraviti. Tu je bi i jedan kolega, šaljivđija iz Leipziga i rekao ‘Možemo mi to!’ To je praktički bio moj početak u tekstilnoj tvornici’, ispričao je.

U Jugoslaviji je na kraju rata zarobljeno oko 110.000 njemačkih vojnika. Većina njih vratila se u Njemačku 1948. i 1949., a među njima je bio i Dernbach.

Video intervjua s Antonom Dernbachom pogledajte ovdje.