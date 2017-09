ISPOVIJEST CURE ZALJUBLJENE U VJERSKOG FANATIKA: ‘Nije mi žao što me oteo, bilo je i dobro i loše’

Školarka koja je sa 15 godina sa svojim 51-godišnjim nastavnikom pobjegla i nestala na pet tjedana izjavila je – “Ni najmanje ne žalim”.

Elizabeth Thomas bilo je samo 15 godina kada ju je navodno oteo njen bivši nastavnik Tad Cummins.

Otmica je rezultirala ogromnom potragom u američkoj saveznoj državi Tennessee, sve dok par nije ovog travnja pronađen u tisućama kilometara udaljenoj Kaliforniji, piše Mirror.

Grozničava potraga

Tijekom grozničave potrage Cummins je bacio njihove telefone u rijeku, isključio GPS u svome automobilu i kupio boju za kosu kako bi promijenio Elizabethin izgled.



Samoproglašeni “luđak opsjednut Isusom” ostavio je poruku svojoj supruzi u kojoj joj je napisao kako odlazi da si raščisti glavu, ali uopće nije spomenuo Elizabeth, koju su oni vodili u svoju crkvu.

Elizabeth je ažurirala svoj Instragram s riječi ‘supruga’ u svojoj biografiji i emojijem prstena.

Policija je izjavila kako je par viđen u trgovini, u kojoj su između ostaloga kupili i kutiju prezervativa. Nakon što su otkriveni kako se skrivaju u seoskoj kolibi, Cummins je priznao policiji da je imao spolne odnose s Elisabeth.

Namjeravali pobjeći u Meksiko

Istražitelji su rekli kako je prije nego što su uhvaćeni kupio skupi kajak s kojim je namjeravao odveslati u Meksiko s Elizabeth.

Cummins je optužen za prijevoz maloljetnika preko državne granice zbog seksa i ometanje istrage, a suđenje bi trebalo početi u siječnju.

Elizabeth nije govorila u javnosti od kada ju je policija vratila obitelji.

‘Tek me sada vole’

Lokalni reporter James Bennett primjetio ju je u u fast-food restoranu i Elizabeth je pristala pričati.

“Nije mi žao, ali ne kažem ni da je to bila prava stvar za učiniti”, Elizabeth je rekla o onome što joj se dogodilo. “Bilo je to iskustvo s kojim ću morati živjeti do kraja života. To je i dobro i loše”.

Elizabeth je rekla kako ju je uzrujalo to što su ljudi “postavljali pitanja koja su bila pre osobna” u vezi slučaja.

“Svi se jednostavno trebamo smiriti. Ja sam ljudsko biće. Mogu iskreno odgovoriti na pitanja”, dodala je. “Ljudi mi govore kao da me poznaju.”

“Prije mi nisu tako govorili. Prije me nisu pokušavali pronaći. Vole me tek od kad sam se vratila.”