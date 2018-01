ISKUSNI DIPLOMAT ZA NET.HR: ‘Slovenska vanjska politika je pomno osmišljena i koordinirana, a Hrvatska se ponaša poput noja…’

Dugogodišnji diplomat i bivši hrvatski veleposlanik u Sloveniji, Ivica Maštruko, smatra kako Hrvatska čini pogrešne korake u odbijanju arbitražne presude, a komentirao je i pritiske Slovenije na dužnosnike Europske unije da se više uključe u rješavanje graničnog spora

Slovenski predsjednik Borut Pahor jučer se u Bruxellesu sastao s predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom, a u zajedničkoj izjavi za novinare njih su se dvojica dotakla graničnog spora Slovenije i Hrvatske. Iako je Juncker rekao kako on doista nije samo bilateralno pitanje dviju zemalja te da bi potencijalno mogao predstavljati problem za cijelu Europsku uniju, šef Europske komisije ipak je bio jasan u namjeri da iskaže svoju nepristranost.

JUNCKER U DRUŠTVU PAHORA POSLAO HRVATSKOJ JASNU PORUKU: ‘Granični spor utječe na cijelu Europsku uniju, ne želimo incidente’

Iskusni diplomat i bivši hrvatski veleposlanik u Sloveniji Ivica Maštruko za Net.hr je komentirao Junckerov stav, ali i pomalo dramatično obraćanje javnosti slovenskog predsjednika.



“Mislim da je predsjednik Europske komisije jučer prije svega jasno dao do znanja da ovaj spor u Europi jednostavno nikoga ne zanima. Riječ je o manjem graničnom sporu u Piranskom zaljevu i Europa ne pokazuje zainteresiranost za njegovo rješavanje. Uostalom, Europska unija ima mnogo većih problema od arbitražne presude Hrvatskoj. Ne vidim ništa posebno novo u Junckerovu govoru. Postali smo dosadni i dosađujemo Europi s našim problemima”, rekao je Maštruko.

‘Postajemo dosadni u Europi sa svojim problemima’

Međutim, on smatra kako je Junkcerova poruka ipak bila i važno upozorenje Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. “U postupku proširenja Europske unije koji bi u budućnosti možebitno obuhvatio i te tri zemlje, Juncker je jasno dao do znanja kako one neće moći u Europu unijeti problem neriješenih graničnih sporova. No, osim njima, svojim je govorom poručio i Hrvatskoj kako će, ako želi biti ‘dobar susjed’ te želi podržati te zemlje na njihovu europskom putu, s njima morati razriješiti sva otvorena pitanja, dodao je Maštruko.

TROMBLON OTKRIO SVE DETALJE I TERMIN SVOJE AKCIJE U SAVUDRIJSKOJ VALI: ‘Vladi sam dao dovoljno vremena, evo što ću napraviti’

Kao iznimni poznavatelj slovenske politike, Maštruko ističe kako ga nije začudio Pahorov pomalo dramatični apel hrvatskoj strani da poštuje odredbe arbitražne presude.

“Slovenska vanjska politika je primjer pomno osmišljenih, kontroliranih i koordiniranih stavova i istupa. Slovenski političari, od predsjednika Pahora, ministra vanjskih poslova Karla Erjavca pa sve do onih iz redova oporbe, o arbitraži govore jednako. Vode aktivnu vanjsku politiku i žele primjenu arbitražne presude. S druge pak, strane, hrvatska strana se ponaša kao noj koji zabija glavu u pijesak, a to proizlazi iz pat-pozicije u kojoj smo se kao zemlja našli”, rekao je Maštruko.

Dodao je i kako naša Vlada treba što prije promijeniti trenutačno ponašanje te kako je vrijeme za “izvlačenje glave iz pijeska”.

DANAS ISTJEČE ULTIMATUM KOJI JE POSTAVIO TROMBLON: ‘Vladi sam dao rok do 16 sati. Ako dotad ne riješe problem, krećemo u akciju’

“Europska komisija se tu ne može miješati pa će vjerojatno i dalje inzistirati na dogovoru, ali i istodobno sugerirati Hrvatskoj da prihvati odluku arbitraže koja je, bez obzira na to što Hrvatska misli, donesena i ona će biti temelj svakog budućeg sporazuma Hrvatske i Slovenije”, smatra Maštruko.

Mišljenja je stoga kako mehanizmi kojima raspolažu institucije Europske unije, poput primjerice ponude o posredovanju Europske komisije u pronalasku dijaloga između dviju zemalja, u graničnom sporu Hrvatske i Slovenije nemaju baš nikakvog učinka. To je, doduše, priznao i sam Juncker koji je izjavio kako “ideja o posredovanju Europske komisije nije dobro prihvaćena na obje strane”.

Junckerova poruka Hrvatskoj

“Naravno da nije dobro prihvaćena i naravno da i Slovenija i Hrvatska odbacuju ideju posredovanja jer ono uvijek podrazumijeva nekakav kompromis i dogovor. Slovenija i Hrvatska se već više od 20 godina spore oko graničnih pitanja pa je malo vjerojatno da bi nakon toliko vremena sada bile spremne na ustupke”, rekao je.

BOŠNJAKOVIĆ KAŽE DA ĆE ZAŠTITITI HRVATSKE RIBARE U SAVUDRIJSKOJ VALI: ‘Kazne ćemo vraćati u Sloveniju’

Maštruko ističe i Junckerovo nepopuštanje pritiscima i zahtjevima slovenske strane, no isto tako navodi kako je hrvatsko odbijanje priznavanja arbitražne presude štetno.

“Očito je da Juncker u ovom slučaju ide na jednu poziciju ekvidistance prema pritiscima i zahtjevima Slovenije. Međutim, činjenica je da je arbitražna presuda donesena i time je Hrvatska u nepovoljnoj poziciji jer će, bez obzira na to kad se bude potpisao ugovor o granicama, polazište biti odluka arbitraže. Ona je nezaobilazna i kad tad će biti prihvaćena u ovoj ili onoj formi i od toga se neće odstupati. Ova odluka suda je zapravo temelj, bez obzira što tko mislio o njoj, i polazna osnova za sve moguće buduće razgovore o granicama. Europska unija može imati razumijevanja prema stavu Hrvatske, ali tvrditi da odluka za nas ne postoji i da je nećemo prihvatiti, štetno je za Hrvatsku”, rekao je.

CERAR: ‘Ako Hrvatska ne implementira arbitražnu mjeru, morat ćemo upotrijebiti pravna sredstva’

Spor bi se mogao protegnuti unedogled

Maštruko je mišljenja kako bi se spor vođen na ovaj način mogao protegnuti unedogled. Rješenje vidi u odluci Sabora da se odluka Arbitražnog suda ponudi Sloveniji kao bilateralni ugovor.

“Kad Sabor mijenja i stavove, i odluke, i zakone, i ustave, ne vidim razloga da ne bi u jednom pametnom i racionalnom pristupu mogao prihvatiti odluku arbitraže u formi bilateralnog ugovora sa Slovenijom”, smatra ovaj ugledni diplomat.

TOMAŠIĆ SPREMNA ZA ZALJEVSKI RAT: ‘Slovenci su okupatori, a mi se bojimo štititi svoje more. Treba pokazati zube’