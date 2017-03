OBJAVLJENI NEOČEKIVANI REZULTATI OPSEŽNE POLICIJSKE ISTRAGE O NAPADU U LONDONU: ‘Pravu istinu možda nikada nećemo saznati’

Khalid Masood, koji je u srijedu izveo teroristički napad na Westminsterskom mostu u Londonu nadomak britanskog Parlamenta, po, svemu sudeći je djelovao sam i motiv njegovog napada vjerojatno se nikada neće saznati, piše Guardian pozivajući se na policijsku istragu.

Iako je Islamska država preuzela odgovornost za napad, dosadašnjom policijskom istragom utvrđeno je da je napadač djelovao sam i iz razloga koji možda nikada neće biti poznati.

OBJAVLJENA FOTOGRAFIJA NAPADAČA IZ LONDONA: Evo kako izgleda krvnik koji je usmrtio četvero ljudi

Vuk samotnjak?

U ospežnoj istrazi u koju je bilo uključeno stotine isražitelja i policajaca u Engleskoj i Walesu, nije dokučen motiv njegovog napada. Doduše, istraga se nastavlja kako bi se utrdilo je li Masood putem potpao pod utjecaj propagande Islamske države na internetu ili je nešto drugo izazvalo njegov gnjev i napadački poriv.



“Mi i dalje vjerujemo da je Masood djelovao sam. Nemamo informacija niti objavještajnih podataka da su bili planirani daljnji napadi”, kazao je pomoćnik zapovjednika londonske policije Neil Basu.

Sigurnosnim službama ne sviđa se ni izraz “vuk samotnjak” kojim je opisan Masood, već su skloniji izrazu “usamljeni počinitelj”.

Iako je nakon napada uhićeno 11 osoba, devetoro njih je već oslobođeno i prema njima neće biti poduzimane ikakve daljnje mjere. U pritvoru je jedino zadržan 58-godišnji muškarac uhićen u Birminghamu, dok je 32-godišnjakinja iz Manchestera puštena iz pritvora nakon uplaćene jamčevine.

POLICIJA OTKRILA VIŠE IDENTITETA BEZUMNOG UBOJICE IZ LONDONA, SUSJEDI TVRDE: ‘Bio je tako drag obiteljski čovjek…’

Nema dokaza da je u napad bilo uključeno još ljudi

Policija istražuje i medijske napise da je Masood nepsoredno prije napada provjeravao svoje kodirane poruke na WhatsAppu ili čak poslao poruku, a što bi moglo uputiti na to da su u napad bili uključene i druge osobe. No, policijska istraga zasad upućuje na to da je djelovao bez suradnika.

“Čak i ako je napad pripremio i izveo posve sam, moramo s potpunom sigurnošću utvrditi zašto je to učinio kako bismo mogli dati odgovore obiteljima žrtava i sudionika ovog zločina”, kazao je pomoćnik načelnika londonske policije.

“Moramo prihvatiti i mogućnost da je razlog ovog napada otišao s Masoodom u grob i da ga nikada nećemo saznati” , dodao je Basu.

OTKRIVEN IDENTITET NAPADAČA IZ LONDONA: On je profesor engleskog jezika i bodybuilder

Čitav napad trajao je samo 82 sekunde

Iznoseći detalje istrage, policija je priopćila da je čitav napad na Westminstetrskom mostu, u kojem je Masood ubio četvero ljudi prije nego što je i sam ubijen, trajao svega 82 sekunde.

Policijska rekonstrukcija kaže da je napad počeo u 14:40:08 kada je Masood unajmljenim automobilom krenuo pločnikom Westminsterskog mosta gazeći ljude pred sobom, a u 14:40:38 udario je u ogradu Weestminsterske palače. U 14:40:51 izašao je iz vozila i tada ga je policajac ustrijelio iz vatrenog oružja. U 14:40:59 stogao je prvi poziv policiji kojim je dojavljeno da se dogodio napad.

Istraga se nastavlja, a londonska je policija pozvala sve koji su proteklih mjeseci bili u kontaktu s Masoodom da im se jave. Saudijska vlada prethodno je potvrdila da je Masood radio u toj zemlji od 2005. do 2009. godine kao učitelj engleskog jezika.

POLICIJA OTKRILA VIŠE IDENTITETA BEZUMNOG UBOJICE IZ LONDONA, SUSJEDI TVRDE: ‘Bio je tako drag obiteljski čovjek…’