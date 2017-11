IPAK ĆE SE POJAVITI PRED HAŠKIM TRIBUNALOM: Ratko Mladić inzistira da bude prisutan na izricanju presude

Ratko Mladić inzistira da bude prisutan na sutrašnjem izricanju presude pred Haškim tribunalom.

Bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je optužen za ratne zločine u BiH, inzistira na tome da bude prisutan na sutrašnjem izricanju presude.

“On će doći. Pokušat ćemo procijeniti može li on izdržati izricanje presude iako nismo stručnjaci, ali on inzistira”, izjavio je Mladićev odvjetnik Branko Lukić.

Lukić poručuje da je Mladićevo zdravstveno stanje vrlo loše.



“Hoće li on tražiti nekakve stanke, to ne znam. Kada je bilo suđenje, mi smo po sat vremena radili pa 20 minuta pauzirali. Jesu li to sad imali u vidu, ne znam”, kaže Lukić.

Izricanje presude Ratku Mladiću trebalo bi početi sutra u 10 sati.