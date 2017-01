ZAPAD NE ISKLJUČUJE MOGUĆNOST INTERVENCIJE U BiH: ‘Reagirat ćemo ako bosanski Srbi prijeđu crvenu liniju’

Visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Inzko u razgovoru za Reuters upozorio je kako nastojanja separatista da podijele BiH duž etničkih crta može ugroziti njene napore za priključenjem EU-u te prisiliti međunarodne snage na intervenciju.

“Mi bismo inetrvenirali ako crvena crta bude prijeđena, odnosno ako bosanski Srbi raspišu referendum o neovisnosti. To bi bila ta crvena crta”, upozorio je Inzko u razgovoru za Reuters.

“Radije sam za mirno rješenje, ali…”

Na pitanje znači li to i mogućnost vojne intervencije u slučaju secesije, Inzko je kazao kako bi se “radije držao mirnih rješenja kao što je međunarodni pritisak”.

BiH je prije tri mjeseca podnijela zahtjev za pristupanjem u članstvo EU-a, no istodobno su srpski i hrvatski nacionalisti intenzivirali svoje pozive na podjelu zemlje duž etničkih crta, piše Reuters.



“S jedne strane imamo europsku integraciju BiH, a s druge domaću dezintegraciju”, kazao je Inzko upozorivši da bi proces raspada mogao nadjačati integracijski proces.

Hina prenosi i dijelove intervjua koji je Inzko dao sarajevskom Oslobođenju.

“Sankcije protiv Dodika i dalje su opcija”

“Međunarodna zajednica nastavit će biti prisutna u Bosni i Hercegovini sve dok se stanje u zemlji ne stabilizira sukladno odavno poznatim kriterijima, no to ne smije biti izlika niti je zapreka napretku BiH na putu ka europskim integracijama”, izjavio je visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Inzko, istaknuvši kako su sankcije protiv čelnika RS Milorada Dodika i dalje opcija.

U intervjuu koji je u srijedu objavilo sarajevsko “Oslobođenje”, Inzko je kazao kako je jasna opredijeljenost međunarodne zajednice da Ured visokog predstavnika (OHR) u BiH nastavi djelovati jer je to najbolje rješenje sve dok se ne pronađe neko drugo. Podsjetio je kako je i Njemačka bila zemlja ograničenog suvereniteta kroz razdoblje od 45 godina pa joj to nije smetalo u postizanju napretka.

“Boravak OHR-a produžuju oni koji ne ispunjavaju uvjete”, kazao je Inzko podsjećajući kako je odavno poznato koji kriteriji trebaju biti dosegnuti kako bi Ured OHR-a bio zatvoren.

OHR ne ‘ide kući’ dok BiH ne bude stabilna

U pitanju je, primjerice, reguliranje statusa vojne imovine, odnosno njena knjiženja na Ministarstvo obrane BiH, rješavanje pitanja raspodjele ostale državne imovine, a mora postojati i stabilna politička situacija u zemlji na temelju cjelovite provedbe Daytonskog sporazuma.

“To je vrlo kratka formula”, kazao je Inzko dodajući kako upravo oni koji traže da OHR “ide kući” produljuju njegov ostanak jer ne rade ništa na ispunjavanju postavljenih uvjeta za to.

Istaknuo je kako pritom misli na one koji govore da im je Sarajevo inozemstvo, koji odlikuju ratne zločince ili govore o BiH kao nemogućoj državi, čime je krivnju za sadašnje teškoće jasno adresirao na vlasti Republike Srpske odnosno na predsjednika tog entiteta Milorada Dodika.

“Sankcije nisu gumb koje se može stisnuti”

Inzko je izrijekom potvrdio kako je u odnosu na vlasti RS i samog Dodika i dalje moguće posezanje za kaznenim mjerama iako se to do sada izbjegavalo, posebice ako se nastavi s referendumima koji dovode u pitanje poštivanje vladavine zakona i ustavnog ustroja zemlje, kako je to bio slučaj s referendumom o obilježavanju 9. siječnja kao dana RS.

“Sankcije su još moguće. Ja čak mislim da neke zemlje o tome razmišljaju”, kazao je Inzko istaknuvši kako je u takvom slučaju potrebno od četiri do dvanaest mjeseci za djelovanje jer sankcije “nisu gumb” koje se može jednostavno stisnuti.

