INSAJDERSKI IZVJEŠTAJ OTKRIVA RASKOL U OBITELJI TRUMP: ‘Mladi zet je bijesan, a i Ivanka polako gubi živce’

Tijekom prvih dana mandata, novi je američki predsjednik Donald Trump donio niz naredbi o različitim temama, od zdravstvenog osiguranja do trans-pacifičkog partnerstva. Kako se radni tjedan bližio kraju, Trump je tiho najavio jednu od najkontroverznijih mjera, ona kojom bi zabranio ulazak u zemlju migrantima iz sedam muslimanskih zemalja kao što su Libija, Iran, Irak, Sirija i Sudan. Zanimljivo, Saudijska Arabija, odakle su bili napadači 11. rujna, nije na tom popisu. Mnogi su primijetili i da Trump tamo, kao i u Egiptu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ima poslovne interese. Predsjednik je objasnio tu mjeru, koju su mnogi nazvali izdajom američkog identiteta, kao zaštitu nacije od stranih terorista.

Prije nešto više od tjedan dana, Trumpov zet Jared Kushner postao je njegov savjetnik.

KONTROVERZAMA NEMA KRAJA: Trump imenovao svog zeta višim predsjednikovim savjetnikom

‘Imam osjećaj da će Jared napraviti velik posao’, najavio je Trump.



TKO JE SEAN SPICER, TRUMPOV SPIN DOKTOR? Ratuje s medijima, mahnito žvače gume, a djeca zaplaču kad ga čuju

Nije ga bilo u prvim danima nakon inauguracije

Kushner, kao i njegova supruga Ivanka Trump, ortodoksni je Židov koji poštuje Šabat. Par se od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u nedjelju odriče tehnologije i rada. A u ranoj fazi Trumpove administracije, to je neobično puno vremena. Kushner nije bio prisutan tijekom cijele zavrzlame nakon inauguracije: kad se Trump borio s medijima koji su izvještavali o malom odazivu na njegovoj inauguraciji i kad je pred novinare poslao svog glasnogovornika Seana Spicera koji je tada rekao da se radilo o najvećem odazivu na predsjedničkoj inauguraciji u povijesti. Mnogi su tada primijetili da Kushner nije prisutan. A to, kažu neki, nije slučajnost, piše Vanity Fair.

Vrijeme Trumpove naredbe u petak, samo nekoliko trenutaka prije zalaska sunca, značilo je da Kushner neće biti u uredu u subotu. I zaista, on je imao svoj Šabat dok su tisuće prosvjedovale diljem zemlje, djeca su čekala svoje roditelje koje je policija zadržala, odvjetnici su žurili, a taksisti štajkali.

Kontroverzne fotografije

Trumpova prva nedjelja u uredu, nakon turbulentne subote, bila je dan kojim se bolje upravljalo. Između ostalog, Trump je tada na svom Twitteru objavio da su ‘mirni prosvjedi obilježje demokracije’. Mnogi su ostali u čudu kad se Kushner i Ivanka Trump nisu pojavili na godišnjoj večeri Alfalfa kluba, ali i kad je Ivanka na Twitteru objavila fotografiju sebe u metalik srebrnoj Carolina Herrera haljini, dok je ruka njezina supruga na njezinoj stražnjici.

SVIJET SE RASPADA, ALI BITNO DA SI TI OBUČENA K’O PEČENI KRUMPIR: Jedna objava Ivanke Trump razbjesnila svijet

Istovremeno, diljem svijeta građani govore o nestajanju ljudskih prava. Mnogi su odmah komentirali kako se oni tako fotografiraju dok su nedužni građani u zatvorima, obitelji bježe od progona iz Sirije, a iz Amerike ih vraćaju onamo. Ubrzo se društvenim mrežama počeo širiti meme s tom njezinom fotografijom, dok na drugom dijelu slike stoji djevojčica izbjeglica iz Sirije umotana u srebrnu foliju koja ju grije.

Kushner ne može kontrolirati Trumpa

Kad su se Kushneri odlučili preseliti u Washington nakon Trumpove iznenadne pobjede, otišli su od udobnog života u New Yorku i carstva nekretnina. Potencijal se mladom paru činio ogroman. No nakon tjedan dana, čini se da su naišli na zamku koju su ranije bili podcijenili. Manje od dva tjedna na novom poslu, čini se da Kushner ne može kontrolirati svog svekra kao ni druge oko njega. Istog dana kad je Trump posjetio Pentagon, Bijela je kuća priznala Međunarodni dan sjećanja na holokaust, ali u priopćenju su propustili spomenuti Židove. U međuvremenu, Ivanka bi mogla biti spriječena u pokušaju lobiranja za razne mjere za zaposlene žene. Postavlja se pitanje hoće li velike ambicije i neiskustvo mladog para prouzročiti velik utjecaj na novog predsjednika, ili će pak oni biti među prvima koji će otići.

Jared Kushner je preuzeo obiteljski posao s nekretninama kad mu je bilo 25 godina, kada mu je otac završio u zatvoru zbog optužbi o izbjegavanju plaćanja poreza. Tijekom Trumpove je kampanje vodio uspješne digitalne operacije. Izvor je za Vanity Fair rekao da je Kushner bio ‘sigurna linija’ u Bijeloj kući.

Naposljetku je uspio posredovati sastanku Trumpa s Rupertom Murdochom. Kushner je u prosincu, kako piše New York Magazine, rekao 400 rukovoditelja kako je Trumpa možda ‘lako mrziti izdaleka, ali je mnogo umjereniji izbliza’. Svima koji su bili zabrinuti oko Trumpove najave zabrane ulaska muslimanima u zemlju, kao i oko gradnje zida na granici s Meksikom, Kushner je rekao da će se pronaći racionalno rješenje za te probleme.

Bijesan zbog propalog sastanka s meksičkim predsjednikom

Trump, naravno, naposlijetku nije pronašao umjereno rješenje niti za jedan od tih problema. Kako je rekao izvor upoznat sa situacijom, Kushnerov bi utjecaj na njegova šefa mogao biti odlučujuć. Prošlog je tjedna Kushner 24 sata proveo pokušavajući ugovoriti sastanak Trumpa i meksičkog predsjednika Enriquea Peña Nieta. Izvori kažu da je čak razmatrao mogućnost da sam ode u Meksiko i uvjeri tamošnjeg predsjednika da dođe u posjet Bijeloj kući. Naposlijetku se Peña Nieto složio, a Kushner je to priopćio Trumpu. Bila je to njegova prva pobjeda u ulozi predsjedničkog savjetnika.

Nakon manje od 12 sati, sve se ipak raspalo. Meksički je predsjednik ponovno rekao da Meksiko ne namjerava platiti zid na granici sa SAD-om, a Trump je na svom Twitteru objavio da je s obzirom na njegovo odbijanje plaćanja gradnje zida, možda najbolje otkazati nadolazeći sastanak. I samo tako, sav je trud pao u vodu i sastanak je otkazan.

‘Kushner je bio strašno bijesan’, rekao je jedan izvor za Vanity Fair i dodao da ga nikad, tijekom cijele kampanje, nije vidio tako ljutitog.

A čini se i da je njegov posao već počeo uzimati fizički danak. Postao je blijed, promijenio se njegov govor tijela i naglo je smršavio u samo tjedan dana. Drugi pak izvor koji dobro poznaje Kushnera kaže da je za njega karakteristično da zaboravi jesti kad dugo radi.

Ivankina borba

Ni Ivankina uloga i početak života u Washingtonu nisu bili mnogo lakši. Nakon dolaska, zacrtala si je plan da će se baviti politikom vezanom uz djecu, žene i obitelji. To je ponavljala i tijekom kampanje svog oca, govoreći o pristupačnoj skrbi za djecu i jednakim plaćama za žene. Mnoge je razljutilo što gotovo uopće nije komentirala druge navode svog oca, poput zabrane ulaska muslimanima u zemlju, gradnje zida s Meksikom, ili navoda o njegovom seksualnom napastovanju žena. Vrlo disciplinirana, posvetila se ženskom dijelu biračkog tijela.

Čini se da spomenuta fotografija samo pogoršava stvar pa se mnogi pitaju kako je moguće da netko toliko osvješten o problemima žena ostane potpuno nijem na takvo što. Ipak, nekima se to učinilo kao ponavljajući uzorak. Ivanka Trump je tijekom inauguracijskog vikenda šutjela u javnosti kad su milijuni žena marširale ispred Bijele kuće. Šutjela je i kada je Trump ukinuo Obamacare koji je pokrivao zdravstveno osiguranje za djecu i omogućavao ga mnogim majkama, kao i trošak kontracepcije, pumpica za izdajanje i regulacija koje omogućuju majkama izdajanje u privatnosti na radnom mjestu.

‘Na fotografiji se čini da Ivanka ipak više liči svom ocu nego što sam to prije mislio’, rekao je izvor za Vanity Fair.

Budućnost Ivanke Trump i njezina supruga Jareda Kushnera više nije samo u njihovim rukama. Oboje su se uključili u ‘Trumpov vagon’ a sada, nakon samo deset dana, vide znakove da to možda neće ići tako lako kako su planirali. Ipak, Trump je Trump, rekao je jedan izvor blizak obitelji.

IVANKA TRUMP PORUČILA : ‘Znam da je zemlja jako podijeljena, al’ molim vas dajte mom ocu priliku’

‘Vrlo je teško tu povući liniju, ali pitanje je hoće li na kraju Trumpova strategija loše utjecati na Ivanku. Sve ovo ju stavlja u vrlo tešku poziciju’, rekao je izvor.