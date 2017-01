INSAJDERSKI IZVJEŠTAJ IZ BIJELE KUĆE: Trump lagao i pred članovima Kongresa, procurili detalji bijesnog ispada

Novi američki predsjednik Donald Trump iskoristio je jučerašnji prvi susret s čelnicima Kongresa kako bi ponovno lažno ustvrdio da je Hillary Clinton dobila više glasova od njega na predsjedničkim izborima samo zbog ilegalnih imigranata, piše New York Times.

Ta tvrdnja je, navodi NYT, neistinita jer nema nikakvih dokaza da su ilegalni imigranti, koji naravno nemaju pravo glasa, pristupili biralištima. Trumpovo ponovno isticanje gubitka tzv. “popular votea” za vrijeme sastanka u Bijeloj kući, gdje je ugostio šefove zakonodavne vlasti, ističe NYT, indicira da novog predsjednika čak i nakon stupanja na vlast i dalje muči činjenica da je osvojio povjerenje manjeg broja birača od ljute protivnice Hillary.

‘Bila je to velika gomila, veličanstvena gomila’

Čini se da je, nastavlja NYT, Trump zabrinut kako će javnost gledati na njegovu izbornu pobjedu, ali i cijeli predsjednički mandat, ako se ne bude neprekidno suprotstavljao ideji da su Amerikanci duboko podijeljeni oko njega kao nasljednika Baracka Obame.



Trump je osvojio 304 elektoralna glasa, ali je u ukupnom broju glasova za Hillary Clinton zaostao za čak tri milijuna. To ga, piše NYT, muči još od izborne pobjede, zbog čega se nebrojeno puta žalio da politički protivnici žele potkopati njegov legitimitet.

To ga, kako se čini nakon sastanka s čelnicima Kongresa, muči i nakon preseljenja u Bijelu kuću. Kako piše NYT, nekoliko ljudi upoznatih sa sinoćnjim događanjima na sastanku održanog iza zatvorenih vrata, a koji su željeli ostati neimenovani, tvrde da se Trump na večeri neprekidno hvalio izbornom pobjedom. Trump je kazao da je Hillary osvojila tri milijuna glasova više od njega zbog pet milijuna ilegalnih imigranata koji su izašli na izbore. Istu tvrdnju izrekao je i krajem studenog, kad je na Twitteru napisao da je on ustvari osvojio najviše glasova, a ne Hillary, “kad bi se oduzeli milijuni ljudi koji su glasali ilegalno”.

Naravno, ne postoji nikakav dokaz da je bilo ilegalnog glasanja, a posebno ne milijuna birača.

Jedna od tema sastanka sa zakonodavcima bila je i posjećenost njegove inauguracije, za koju su i Trump i glasnogovornik Bijele Kuće Sean Spicer, suprotno činjenicama, ustvrdili da je bila znatno veća nego što se činilo u medijima. Spicer je čak samouvjereno kazao da je bila “najposjećenija u povijesti, točka”, a Trumpova savjetnica Kellyanne Conway, suočena s argumentom da su izneseni podaci netočni, jasnu neistinu nazvala je “alternativnim činjenicama”.

Kako je otkrio Steny H. Hoyer, demokratski zastupnik u Kongresu koji je sudjelovao na spomenutom sastanku u Bijeloj kući, Trump se hvalio odazivom publike na inauguraciji.

“Bila je to velika gomila, veličanstvena gomila. Nikada veću gomilu ljudi nisam vidio”, Hoyer je citirao Trumpove riječi izrečene na sastanku s kongresnicima.

Spin doktor Spicer iskusio Trumpov bijes

Da nije sve bajno u Trumpovom stožeru pokazuju i insajderske informacije iz Bijele kuće kojih se dokopao The Washington Post. List se pritom poziva na desetak ljudi iz uskog Trumpova kruga koji su prilično dobro upoznati sa cijelom situacijom.

Navodno se Trump razbjesnio i dobio slom živaca u subotu, dan nakon svoje inauguracije i prvi puni dan na dužnosti, nakon što je na televiziji vidio da usporedno prikazuju fotografije njegove i Obamine inauguracije te da se vidi kako je Obamu došlo vidjeti daleko više ljudi nego njega. Njegov spin doktor, i novi glasnogovornik Sean Spicer, još nije niti raspakirao torbe u Bijeloj kući, a kod Trumpa se naočigled gomilao bijes i nezadovoljstvo.

Trumpovi savjetnici su predlagali da se i na usporedbu inauguracija, ali i na velike prosvjede toga dana u Washingtonu, osvrne na Twitteru ili da izdaju priopćenje, no predsjednik nije htio ni čuti za to. Umjesto toga naredio je Spiceru da hitno sazove presicu u Bijeloj kući i ispali salvu odlučnih odgovora u kojima će sve demantirati. Tako je i bilo. Spicer je u pet minuta ispalio pet laži, a novinarima nije dopustio da mu postave niti jedno pitanje. No, kako doznaje Washington Post, čak niti ovo nije zadovoljilo uznemirenog Donalda Trumpa. Prema njegovim standardima Spicer nije bio dovoljno žestok, a navodno ga je posebno naživciralo što je Spicer, povremeno zamuckujući, čitao svoju tiradu s papira ispred sebe umjesto da govori s autoritetom, samouvjereno gledajući u okupljene novinare.

Washington Post donosi i niz drugih detalja o turbulencijama u Trumpovom timu, posebice o nezadovoljstvu dijela njegovih suradnika ponašanjem zeta Jareda Kushnera, supruga Ivanke Trump.