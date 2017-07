IMALI SU IH ROOSEVELT, CLINTON, OBAMA… ALI NE I TRUMP: Ključan položaj u Bijeloj kući i dalje nepopunjen

Donald Trump je prekršio obrasce predsjedanja Sjedinjenim Državama u gotovo svakoj važnijoj kategoriji, a i prvi je američki predsjednik bez kućnog ljubimca.

On je najstariji vrhovni zapovjednik, najbogatiji predsjednik i prvi bez ikakvog vojnog iskustva ili iskustva u radu u vladi.

Također je jedan od samo dva predsjednika od 1888. koji su dobili izbore ne dobivši većinu glasova na nacionalnoj razini. Ništa manje važno i jedinstveno je to što je on prvi predsjednik bez kućnog ljubimca u gotovo 150 godina, piše The Economist.

Posljednji predsjednik bez životinje bio je Andrew Johnoson koji je s položaja otišao 1869. i napoznatiji je po tome što je bio jedna od samo dva predsjednika protiv kojih je pokrenut postupak za smjenu, odnosno “impeachment”. Drugi, Bill Clinton, imao je psa i mačku.



Po predsjedničkom muzeju kućnih ljubimaca Bijela kuća je bila dom više od 300 životinja, od desetaka pasa, konja i ptica, do ponekog medvjeda, tigra i aligatora. Tu je i par oposuma, Lincolnovi koza i jarac, nilski konj Billy, Jeffersonova dva mlada grizlija i drugi.

Theodore Roosevelt imao je uvjerljivo najveću menažeriju. Za svog mandata on se brinuo za nekih 50 životinja, uključujući jazavca, sovu, hijenu Billa i jednonogog pijetla.

Iako životinje vole Amerikanci svih političkih boja, njihova popularnost u Bijeloj kući ipak nije jednaka u obje velike stranke. Predsjednici demokrati u prosjeku su imali po šest životinja a republikanci devet.

Trumpu, suočenom s kritikama zbog kaotičnog upravljanja i mutnih veza između ljudi iz njegove kampanje i Rusije, dobro bi došlo životinjsko društvo u njegovom poslu, primjećuje The Economist. Barem ne bi odavale tajne mediima, osim papiga, zaključuje list.

Harryju Trumanu, predsjedniku SAD-a od 1945. do 1953. godine, često se pripisuje izjava “ako želiš prijatelja u Washingtonu nabavi psa”, podsjeća list.