IMA LI TRUMP UOPĆE NUKLEARNI GUMB? Evo kako predsjednik SAD-a može lansirati A-bombu, potrebni su mu ‘lopta’ i ‘keksić’

Za sve one koji su se nadali da zaista postoji gumb čijim pritiskom se aktivira razorna moć atomske bombe, slijedi razočaranje.

Nakon što mu je Kim Jong Un poručio da a svom stolu u svakom trenutku ima gumb za aktivaciju nuklearnog oružja, Donald Trump mu je uzvratio, u pravoj vrtićkoj maniri, kako ga ima i on i da je njegov veći i jači. No, kakva je to uopće priča o ‘nulearnom gumbu’ i tko uopće može povjerovati da se nuklearno oružje ispaljuje jednako jednostavno kao što se mijenja TV program.

Dakako da ne postoji nikakav gumb i da je to samo pojednostavljeno objašnjenje sustava aktivacije nuklearnog oružje. Umjesto gumba, Amerikanci imaju ‘nogometnu loptu i ‘keksić’, odnosno ‘the nuclear football’ i ‘the biscuit’.

Nuklearna lopta

Na inauguraciji Donalda Trumpa, uz njegova prethodnika, Baracka Obamu, stajao je jedan asistent koji je u rukama nosio poveću aktovku. Kako je Trump položio prisegu, tako se aktovka preselila na njegovu stranu. Upravo ta aktovka se zove ‘the nuclear football’ i ona je, u teoriji, uvijek uz američkog predsjednika.

Ni u ‘lopti’ nema nikakvog gumba, nema nikakvog sata koji odbrojava do armagedona. U ovoj aktovki su sredstva komunikacije i dokumenti s unaprijed pripremljenim ratnim planovima koji su dizajnirani za promptno donošenje odluka. Jedan od bivših šefova vojnog ureda Bijele kuće, rekao je kako u tim papirima postoje tri opcije za odmazdu koje je vrlo slikovito opisao kao ‘rare, medium i well done’.

Keksić

‘The biscuit’ je zapravo kartica s nizom kodova koje predsjednik, navodno, uvijek ima uz sebe, ali se ne nosi zajedno s ‘loptom’. Kada bi se američki predsjednik našao u situaciju u kojom i morao narediti napad, s tim kodovima bi se identificirao zapovjednom lancu američke vojske.

Nakon što je prošlog siječnja preuzeo mandat, novinari su ga pitali kakav je osjećaj bio preuzeti karticu s nuklearnim kodovima. ‘Kad vam objasne što to točno znači kakvu moć destrukcije ima, takvo što vas brzo otrijezni i razbistri. U jednu ruku je vrlo, vrlo, zastrašujuće’, rekao je Trump.

Bivši vojni savjetnik Billa Clintona, Robert Patterson, rekao je svojedobno kako je Clinton jednom prilikom izgubio svoj ‘keksić’. Inače ga je nosio u džepu hlača, spojenog sa svojim kreditnim karticama. ‘Na dan kad je izbio Lewinsky skandal, Clinton je priznao da karticu s kodovima nije vidio već neko vrijeme’, rekao je Patterson što je potvrdio i jedan general američke vojske.

Kako se lansira nuklearni napad?

Samo i jedino predsjednik može američkoj vojsci narediti lansiranje nuklearnog napada. Kad se identificira pomoću kodova. svoju zapovijed daje najviše rangiranom časniku američke vojske, načelniku Združenog stožera američke vojske. On je potom prenosi središnjici američkog strateškog zapovjedništva u zračnoj bazi Offutt u saveznoj državi Nebraski.

Oni ih potom prosljeđuju timovima na zemlji, na moru i u ispod mora. Cijeli proces prenošenja zapovijedi odvija se šiframa, piše CNN.

Može li se odbiti poslušnost predsjedniku?

Budući da je američki predsjednik ujedno i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, sve što kaže – vrijedi. Ali, postoji malo manevarskog prostora. U studenom je, po prvi put u 40 godina, Kongres preispitivao predsjednikov autoritet u slučaju lansiranja nuklearnog napada. Jedan od stručnjaka koji se bavio ovim pitanjem bio je i C. Robert Kehler, bivši zapovjednik američkog strateškog zapovjedništva.

On je kongresnom odboru rekao kako bi slijedio zapovijed predsjednika, ali samo ako je legalna. U nekim okolnostima, objasnio je, rekao bi kako ‘nije spreman nastaviti’. Kad ga je jedan senator pitao što bi se potom dogodilo, Kehler je iskreno odgovorio – ne znam.

