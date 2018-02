I SLOVACI KUPUJU NOVE AVIONE: Stare ruske MiG-ove zamijenit će Gripenima ili s F-16

I Slovaci su se odlučili za modernizaciju svoje zračne flote te su objavili da razmatraju kupnju američkih zrakoplova F-16 ili švedskih borbenih zrakoplova Gripen.

Slovačko ministarstvo obrane objavilo je u petak da razmatra kupnju američkih zrakoplova F-16 ili švedskih borbenih zrakoplova Gripen kojima bi zamijenila stare ruske zrakoplove MiG-29. Iz ministarstva su naveli da će vladi dostaviti analizu dviju opcija do 29. lipnja.

Slovačka, članica NATO-a, ima s Rusijom ugovor o održavanju 12 zrakoplova MIG-29 do jeseni sljedeće godine. Taj bi se ugovor možda morao proširiti čak i ako vlada odobri nove zrakoplove do kraja ove godine, jer je za isporuku novih zrakoplova potrebno 18 do 14 mjeseci.



“Obje opcije su dobre. Zrakoplovi F-16 su skupi i možda će se morati čekati njihova isporuka do 2023”, rekao je Jaroslav Nad iz slovačkoga instituta za sigurnosnu politiku.

Susjedne Mađarska i Češka Republika već imaju zrakoplove Gripen, koje je proizveo Saab. Poljska ima zrakoplove F-16 američkog proizvođača Lockheed Martin Corp. i možda će ih kupiti još.

Slovačka će za modernizaciju vojske do 2030. izdvojiti oko 6,5 milijardi eura.