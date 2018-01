I NAJLJUĆI PROTIVNIK EU SHVAĆA DA JE BREXIT LOŠ POTEZ: Postoji jedna opcija prema kojoj bi Britanci ipak ostali u Uniji

Bruxelles im je pružio slamku spasa, a i čovjek koji je napisao članak po kojem su aktivirali istupanje iz EU, kaže da Britanci imaju opciju za ostanak.

U ožujku pretprošle godine Ujedinjeno Kraljevstvo donijelo je odluku o istupanju iz Europske unije. Iako pobjeda ‘Brexitera’ nije bila baš uvjerljiva, ipak je bila pobjeda, no kako su pregovori o istupanju odmicali (vremenski, dakako, jer sadržajno nisu otišli baš nigdje), mnogi su stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva pokazali da im odluka o istupanju baš i nije tako mila.

Drugi referendum

Ubrzo nakon što su pregovori s Bruxellesom zapeli na samom početku, počela se spominjati opcija novog referenduma. Premijerka Theresa May odlučno tvrdi kako do drugog referenduma ne može doći, neki zagovornici Brexita kažu da bi drugi referendum bio antidemokratski, no autor članka 50. Lisabonskog ugovora, prema kojem se aktivira izlazak iz EU, kaže kako drugi referendum, nije nemoguć.

Naime, Lord Kerr vjeruje da će, kada nacrt Brexita stigne u parlament, oba doma shvatiti da to baš i ne izgleda onako kako se obećavalo da će izgledati u vrijeme referenduma 2016. godine.



On smatra kako je unazad dvije godine mnogo novih činjenica isplivalo na površinu. Lord Kerr, inače bivši predstavnik Ujedinjenog kraljevstva pri Europskoj Uniji, kaže kako parlament neće moći zaustaviti Brexit, osim ako mu narod tako ne naloži.

‘Mislim da je savršeno moguće da ove jeseni doživimo situaciju u kojoj će parlament pitati narod – želite li da nastavimo s ovakvim nacrtom Brexita ili da ga zaustavimo’, pojašnjava Kerr.

I Farage shvaća situaciju

I sam Nigel Farage, čovjek koji, kako je i sam priznao, lažima navukao velik broj ljudi na stranu Brexita, poručio je ‘Brexiterima’ kako moraju biti spremni na novi referendum ‘jer mu se čini da u parlamentu više nemaju većinu. ‘Mislim da bismo sada izgubili na glasovanju u parlamentu’, rekao je Farage i dodao kako ne isključuje mogućnost da podrži održavanje drugog referenduma.

Predsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker, prošlog je tjedna Britancima ponudio ‘slamku spasa’. ‘Britanska vlada je odlučila poći putem Brexita, no ako promijene tu odluku mi ćemo im ponovno pružiti ruku’, istaknuo je Juncker u Europskom parlamentu tijekom govora o bugarskom predsjedanju EU-om.

Mogu odustati

‘Britanci su istupili po članku 50., no postoji i članak 49. koji dozvoljava ponovni pristup, pa zbog toga možemo razumno razgovarati, a ne gurati drugu stranu u ponor’, dodao je predsjednik Komisije.

Naglasio je kako je EU u utorak riječima predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska ponovno dala šansu Britancima. Tusk je tada rekao da je EU otvorena za mogućnost da Velika Britanija promijeni mišljenje o Brexitu i ostane u Uniji. Brexit će sa svim negativnim posljedicama postati stvarnost u ožujku iduće godine “osim ako naši britanski prijatelji ne promijene mišljenje”, rekao je predsjednik Vijeća.