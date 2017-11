I DEMOKRATSKI SENATOR OPTUŽEN ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: ‘Pritisnuo je svoje usne na moje i gurnuo mi jezik u usta’

Jedna radijska voditeljica u četvrtak je optužila američkog demokratskog senatora Ala Frankena da joj je dirao grudi dok je spavala i nasilno ljubio 2006., dok je još bio komičar i dok su se pripremali za nastup pred američkom vojskom na Bliskom istoku.

Voditeljica Leeann Tweeden prepričala je svoje iskustvo na internetskoj stranici radijske postaje KABC iz Los Angelesa, a to je posljednja u nizu sličnih priča o seksualnom uznemiravanju kojeg su činili moćni ljudi od Hollywooda do Washingtona.

Tražio da ‘vježbaju ljubljenje’

Tweedenn tvrdi kako je Franken napisao skeč koji je uključivao njihovo ljubljenje, pa je inzistirao da ga uvježbaju, čemu se ona u početku usprotivila.

“Ponavljao je da glumci stvarno trebaju sve vježbati i da moramo isprobati poljubac. Rekla sam ‘u redu’ kako bi me prestao gnjaviti”, napisala je voditeljica.



“Izveli smo dijalog do poljubca, a tada mi se približio, stavio ruku iza moje glave, pritisnuo svoje usne na moje i agresivno gurnuo svoj jezik u moja usta”.

Istaknula je kako je odgurnula Frankena i osjećala se zgroženo i povrijeđeno. Reuters nije uspio neovisno potvrditi njezine navode.

Tweeden je otkrila i kako ju je Franken dirao dok je spavala na letu vojnim zrakoplovom dok su putovali kući.

“Opet sam se osjetila iskorišteno. Osramoćeno. Omalovaženo. Poniženo”.

“Kako se bilo tko usuđuje uhvatiti moje grudi na taj način i misliti da je to smiješno?”, pita se voditeljica koja je objavila i nečiju fotografiju na kojoj se vidi kako joj Franken drži ruke pred grudima.

“Nemam takva sjećanja o toj probi za skeč, no Leeann šaljem svoje najiskrenije isprike. Što se tiče fotografije, očito je da je to trebalo biti smiješno, no nije bilo. Nisam to trebao napraviti”, priopćio je komičar i zastupnik Demokratske stranke iz Minnesote.