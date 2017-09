‘HVALA BOGU, LIJEPE SU I RADE KVALITETNO’: Srpsko Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja zapošljavati starlete

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije proteklih je godina zaposlilo mnogo djevojaka koje su se prethodno proslavile objavama svojih obnaženih fotografija ili pojavljivanjem u spotovima tamošnjih folk zvijezda.

Zbog toga ih tamošnja javnost zove “državnim starletama”, a beogradski Blic piše kako se praksa započeta u vrijeme minsitra Ivana Mrkića nastavilo i kada je na čelo srpske diplomacije došao Ivica Dačić iako je on napravio čistku otpustivši sve koji su, kaže, bili višak u ministarstvu.

KAD DRŽAVA KADROVIRA: U Ministarstvu vanjskih poslova zaposlili starletu iz narodnjačkih spotova

“Fizički izgled je važan, ali nije kritetrij pri zapošljavanju”

“Fizički izgled je važan, ali nije kriterij pri zapošljavanju u Ministarstvu vanjskih poslova”, kazao je glavni tajnik tog ministarstva Veljko Odalović dodavši da “državne starlete” i dalje rade “i to kvalitetno”.



U javnosti se, naravno, govori da su te djevojke zaposlene preko veze, no Odalović odbacuje takve tvrdnje.

“Ne kažem ja da li je to preko veze ili mimo veze. Možete ih zvati kako hoćete, ali mi smo zatekli jedan broj onih koji nisu radili i oni više ne rade u Ministarstvu. Novine su dočekale Dačića s tim naslovima i to je stvar koja nije imala i nema veze s nama. A jesu li lijepe? Hvala bogu da su lijepe, i to ne smije biti mana. Ako je lijepa, zašto bi bila starleta? Njih određuju druge kvalitete u poslu, razni testovi pred raznim komisijama”, pojasnio je Odalović.

S pet dana radnog staža postala konzulica u Stockholmu

Blic je, primjerice, pisao o Mili Opalić, bliskoj Socijalističkoj partiji Srbije (čiji je Dačić predsjednik, nap.a.), a koja je nakon samo nekoliko dana rada u ministarstvu premještena u veleposlanstvo u Stockholmu.

“Opalićeva u Ministarstvu radi nula godina, nula mjeseci i pet dana. Uspjelo joj je što malokome pođe za rukom. Seli se u Stockholm na mjesto konzulice”, kazao je za Blic izvor iz ministarstva dodavši da nije završila ni Diplomatsku akademiju.

Ona je u Srbiji poznata kao bliska prijateljica jedne bivše visoke dužnosnice Dačićevog SPS-a. Novopečena konzulica sama se našalila rekavši kako u medijima čita o “državnim starletama”, a oko sebe vidi samo “starletosauruse”. Otad se taj pojam udomaćio, pa u Srbiji sve češće govore o “Dačićevim starletosaurusima”.