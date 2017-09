STRUČNJAK ZA MEĐUNARODNE ODNOSE VIDMAROVIĆ OBJASNIO POSLJEDNJI POTEZ KIM JONG-UNA: ‘Sad imamo izvanrednu situaciju’

Sjeverna Koreja lansirala je balistički projektil preko Japana te tim potezom potaknula održavanje hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a.

Stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović prokomentirao je što znači najnoviji potez sjevernokorejskog diktatora Kim Jong-una te prognozirao što se od njega može očekivati u budućnosti.

‘Zbog toga što je 9. rujna bio dan uspostave Demokratske Republike Koreje, a nakon toga su se dogodile kao katalizator dogodile i pojačane sankcije, s te strane je test dosta logičan slijed događaja. Jako očekivan’, objasnio je Vidmarović za dnevnik.hr te dodao kako u svemu ipak postoji jedna opasnost.

Naime, on tvrdi kako je poredak testova u zadnje vrijeme poremećen jer se proteklih godina i prije dolaska Kim Jong-Una oni nisu održavali u rujnu.



‘Imamo izvanrednu situaciju’

‘Sada imamo izvarednu situaciju kad se nakon testova osjeća da se stvari kotrljaju i zahuktavaju u tom smislu. Zanimljiva situacija je da su sankcije, odnosno rezolucija već izglasani. Blokira se sjevernokorejski izvoz tekstila što je za njih dosta značajno, a znamo da su izvozili tekstil u mnoge zemlje EU poput Njemačke, Francuske… Imali su malu, ali konstantnu trgovinsku razmjenu. I onda imamo ograničenje uvoza sirove nafte i sada je pitanje što se dalje može poduzeti. Sada je jedina karika u lancu tih sankcija zapravo Kina koja, kako se već sumnja, ne poštuje do kraja uvjete sankcija jer zbog svima već znanih razloga Kina neće dopustiti da Sjeverna Koreja skroz kolabira kao takva. Uvijek će kroz nekakve banke ili privatni sektor Kina tolerirati određena poslabljenja, određeni šverc, možemo to tako nazvati. I sada će se vjerojatno ponovno prstom upirati u Kinu i vjerojatno će Trump ponovno reagirati na ovu situaciju oštrom retorikom. Ne može ni na koji drugi način. Nijedna zemlja ne može ni na koji drugi način’, objašnjava Vidmarović.

Iako je teško procijeniti što će se nadalje događati, stručnjak smatra kako će zemlje sada još jednom potvrditi privrženost čvrstoći sankcija.

‘Vršit će se dodatni pritisak na Kinu’

‘Za očekivati je da će Nikki Haley, veleposlanica SAD-a u UN-u, imati što za reći o svemu tome i vršit će se dodatni pritisak na Kinu. To je jedino sad logično što bi se moglo napraviti jer se ni na koga drugog ni u kojem smjeru ne može vršiti pritisak. Japan će naravno snažno osuditi sjevernokorejski test i onda zapravo dolazimo do situacije kada bi Kina, hoćeš-nećeš, ipak mogla biti snažnije involvirana u cijelu tu igru jer je to za njih vrlo neugodna situacija, i politički. Kod njih će za mjesec dana biti vrlo važan kongres komunističke partije, pripremaju se za to i sad im iznad vrata visi giljotina – Sjeverna Koreja i američki pritisak zbog toga, a i sama Sjeverna Koreja već odavno zadaje Kini puno problema i neugodnosti u smislu kaljanja obraza i te simbolike’, kaže Vidmarović.

Očekuje da će predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in nastaviti s instalacijom proturaketnih obrambenih sustava te istovremeno razmišljati o diplomatskim rješenjima.

No, svoje će oružje definitivno dići i Japan koji već dvaput nije uspio ‘skinuti’ tu raketu, objašnjava Vidmarović te dodaje kako razlog leži u vrlo konkretnim ograničenjima.

‘Dići će se glasovi za vojnu intervenciju’

‘Kao prvo, raketa je prolazila dosta visoko iznad Japana, na granici zračnog prostora. S druge strane raketa je i u ovom slučaju i u prošlom letjela velikom brzinom i teško je bilo reagirati, a s treće strane Japan se i u ovom slučaju bojao poduzeti konkretne mjere jer japanski proturaketni sustav nije naravno ispitan u realnim okolnostima i da recimo obaranje Kimovog projektila nije uspjelo to bi bio snažan udarac po imidžu japanskih obrambenih snaga i opet ne bi bilo korisno da režim Sjeverne Koreje vidi da Japan nije spreman.

Kad se sve rezimira, pretpostavljam da će se ići na to da se pazi kako se implementiraju sankcije i da sve zemlje koje sudjeluju u sankcijama jedna drugoj stalno napominju da prizivaju sve zemlje ka toj sankcijskoj čvrstoći dok se ne smisli nešto pametnije. Ali sad će se svakako ponovno dići glasovi za vojnu intervenciju što opet neće voditi nikamo i bit će kontraproduktivno jer Trump i Kim sad jedan drugog stalno tope i vode prema dolje i nitko ne može stati’, objašnjava stručnjak.

Mišljenja je da bi u ovom trenutku bilo najpametnije jednostavno ignorirati Sjevernu Koreju i na političkom i na medijskom nivou.

‘Nije najbolja taktika S. Koreju stalno tjerati u kut’

‘Jer sa svakom novom sankcijom, sa svakom novom oštrom riječju, oštrim tvitom, retorikom… oni sve to jako dobro prate… režim Sjeverne Koreje se još više pokušava dokazati, osjeća se još više ugroženim i zato to nije najbolja taktika kada vi jedan takav režim stalno tjerate u kut’, smatra Vidmarović.

On predlaže druga rješenja.

‘Treba pokušati duga rješenja. Sankcije su malo djelotvorne. Tokom cijele povijesti 20. stoljeća samo je 13 slučajeva kad su sankcije djelovale, a što se tiče ostalih velikih slučajeva poput Irana, Kube, Sjeverne Koreje, to je sve bilo vrlo labavo, pogotovo zato što stanovnici Sjeverne Koreje doista shvaćaju realnost onako kako im se prezentira, već generacijama, i nije izgledno očekivati da su to ljudi koji sve znaju, da su cinični, da samo jedva čekaju trenutak kada će svrgnuti Kim Jong Una. Sudeći po svemu to nije tako. Ja to zaključujem na temelju izvješća.

Prošlih godina su bili slučajevi s poplavama i onda su sjevernokorejski službeni mediji javljali kako su učenici u školama spašavajući portrete velikih vođa jednostavno umirali, odnosno utopili se. Pazite to su djeca, to je samo ilustracija. Ako se bude dodatno pritiskalo onda će se jednostavno ići nauštrb ljudima.

‘Putin ima pravo’

Jer ako se se ograniči nafta skroz do kraja i ako se još bude stiskalo sankcijama… Vi možete cijeli zid izgraditi oko Sjeverne Koreje, to nije problem, nije ona velika zemlja… Ali onda dolazimo do temeljnog pitanja što zastupa Zapad, koje vrijednosti. Onda smo došli do vrijednosnog problema – je li njima bitnije ograničiti nečije nuklearno oružanje i balistički potencijal ili u konačnici stvoriti situaciju u kojoj će ljudi profitirati i imati boljitak od toga. Jer već je postala čuvena Putinova izjava da će stanovnici Sjeverne Koreje prije žvakati i jesti travu nego se odreći nuklearne bombe, odnosno cijelog tog puta. I tu ima dosta istine’, smatra Vidmarović.

Podsjeća kako ovo nisu prvi slučajevi letova preko Japana.

‘Svijet je zaboravio da je i krajem 90-ih Sjeverna Koreja testirala jednu raketu i lansirala je u orbitu satelit. Ta raketa je letjela preko Japana. Kontekst povijesni je bio drugačiji, tada to nikog nije pretjerano brinulo. A onda je 2005. opet lansirala preko Japana raketu, isto sa satelitom, ali to lansiranje je bilo neuspješno. Znači tu nema ničeg senzacionalno novog, ali opet pokazuje kolika je točnost sjevernokorejskog naoružanja i kolika je njihova uvjerenost u vlastite kalkulacije. Jer je to igra s vrlo opasnim igračima i vrlo opasnim ulogom, jer ako se nešto desi, ako komadić rakete padne nekamo to bi moglo imati ozbiljne posljedice u financijskom, a možda čak i u vojnom smislu.

Tako da možemo biti sigurni, ako nas išta može razuvjeriti nekako da lakše spavamo jest da su vrlo pažljivi sa svojim naoružanjem i da znaju što rade’, zaključuje stručnjak.