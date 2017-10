HRVATSKI I SRPSKI SPASIOCI ZAJEDNO VJEŽBAJU, HGSS-ovci IMPRESIONIRANI CENTROM U NIŠU: ‘Ovo je nešto neprocjenjivo’

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) na obuci su u Nišu u sklopu zajedničkog projekta Srpsko-ruskog humanitarnog centra i Europske komisije.

Iako Bruxelles, kao i Washington, pritišću Srbiju zbog Srpsko-ruskog humanitarnog centrau Nišu tvrdeći da je zapravo riječ o ruskoj vojnoj bazi, hrvatske spasioce tamo je poslala upravo Europska komisija, piše portal Sputnjik.

Nastavak višegodišnje suradnje dviju službi

To je ujedno nastavak suradnje pripadnika hrvatske i srpske gorske službe spašavanja koji su zajedno sudjelovali u akcijama spašavanja nakon gotovo svih većih prirodnih katastrofa koje su se proteklih godina dogodile na ovim prostorima.

Zato su, piše Sputnjik, odlučili unaprijediti zajednički rad, pa su konkurirali projekt Europske komisije čiji je cilj unapređenje akcija pretrage i spašavanja s psima-tragačima u ruralnim područjima.



U Nišu je tako simulirana potraga za preživjelima nakon eksplozije u jednom skladištu.

“Bio sam u mnogo sličnih centara u zemljama Zapadne Europe, ali me impresionirao način na koji je organiziran ovaj Centar, koje sve segmente, specijalnosti spašavanja i potrage ima i koje namjerava usavršiti do krajnjih granica. Ovo je nešto neprocjenjivo, ne samo za Srbiju nego i za cijelu regiju”, kazao je za Sputnjik HGSS-ov instruktor Neven Putar, jedan od najboljih trenera pasa u Europi.

“Neka bude i vojna baza, samo da radimo kako treba”

Srpski i hrvatski spasioci već dvije godine sudjeluju u zajedničkim vježbama, a u radu s psima HGSS je znatno ispred srpske službe spašavaja.

“Nedavno su iz jame u kojoj je bio pet dana izvukli jednog Nijemca jer je njemačka služba bila nemoćna. Potrage u BiH i Crnoj Gori se podrazumijevaju. Njihovo iskustvo u radu s psima nam je dragocjeno”, kazala je Aleksandra Stankov Mijatović, menadžerica projekta iz GSS-a Srbije.

Putar pak ističe da ne vidi smetnji u tome da se poligon za obuku spasioca nalazi i u vojnom kompleksu spominjuući primjer Austrije gdje se sličan poligon nalazi usred vojne baze, a koriste ga sve članice IRO — međunarodne organizacije za spašavanje pod upravom Ujedinjenih nacija.

“Takav poligon se nalazi u vojnom kompleksu, ali to nikoga ne sprečava da tamo dođe. Svi se mogu najaviti i tamo normalno funkcionirati. Moje i iskustvo mojih kolega ne sprečava me da kažem da, što se nas tiče, to može biti i vojni kompleks, samo da radimo kako treba. Bez kvalitetne suradnje u regiji mi jednostavno ne možemo funkcionirati”, istaknuo je Putar.

