HRVATSKI FIZIČAR O NUKLEARNOJ MOĆI SJEVERNE KOREJE: ‘Oni uopće ne ovise o drugima, a plutonij dobivaju onako kako je i Hitler htio’

Nakon što je Sjeverna Koreja testirala hidrogensku bombu, najavljujući i moguća nova testiranja, ionako velika napetost na Korejskom poluotoku postala je još veća.

Zamjenik južnokorejskog ministra obrane izjavio je da bi Sjeverna Koreja mogla ispaliti i interkontinentalni dalekometni projektil kako bi pokazala da su Sjedinjene Američke Države u dometu njena nuklearnog oružja.

Gotovo cijeli svijet suglasan je da Sjeverna Koreja predstavlja prijetnju, no nemaju sve države isti stav o tome kako bi tu prijetnju trebalo neutralizirati. Kako bi spriječio režim Kim Jong-una u jačanju nuklearnog naoružanja, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je obustavom trgovinskih odnosa svim zemljama koje posluju sa Sjevernom Korejom.



Za Dnevnik Nove TV nuklearni fizičar s Insituta Ruđer Bošković, Tonči Tadić, procijenio je koliko Sjeverna Koreja ovisi o drugim zemljama pri izradi hidrogenske bombe. On smatra da ovisnost režima u Pjongjangu o drugima uopće ne mora biti velika.

“Po svoj prilici, oni imaju svoj rudnik urana”

“Oni po svoj prilici imaju vlastiti rudnik urana. Ako žele ići na plutonijski ciklus, što ide, onda im ne trebaju centrifuge za obogaćivanje, nego se plutonij dobiva na isti način kao što je to htio Adolf Hitler. Tako da imate proizvodnju teške vode, stavite prirodni uran u reaktor s teškom vodom, dolazi do nuklearne reakcije koja vodi do tranformacije urana u plutonij 239, koji onda koristite za bombu”, objasnio je Tadić.

Znanje o svemu tome je dostupno, kaže Tadić, na internetu.

“Čovjek koji diplomira fiziku bi morao znati kako radi bomba i što je koji dio”, kaže.

Pretpostavlja se, naime, da će Sjeverna Koreja uskoro moći staviti hidrogensku bombu u dalekometni projektil i gađati vrlo udaljene ciljeve.

