HRVATSKA OPTUŽILA SRBE DA NAM GOMILAJU MIGRANTE NA GRANICI, NJIHOV MINISTAR DEMANTIRA: ‘Vraćeni su u Srbiju’

‘Srbija nema nikakve veze s gomilanjem migranata na granici s Hrvatskom’, izjavio je ministar unutarnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović.

Srpski ministar rekao je kako je Hrvatska obavijestila Europsku uniju da je Srbija učestvovala u dovođenju migranata na državnu granicu s Hrvatskom te da sprema dolazak novih 600 migranata te istaknu kako to nije točno, piše b92. Navodi kako je oko stotinu migranata koji su prethodnih dana bili na državnoj granici s Hrvatskom vraćeno u centre u Srbiji.

Migranti sami krenuli prema granici

Kaže kako su oni prije nekoliko dana krenuli prema granici s Hrvatskom jer su dobili određene informacije da će Hrvatska otvoriti granice ako ih na njoj bude više. To se, kaže Stefanović, nije dogodilo.

Ističe kako su ih Komesarijat za izbjeglice i migracije, kao i MUP, pokušali odgovoriti od odlaska na granicu, uvjeravajući ih da to neće dovesti do bilo kakvog efekta, nego samo do njihovog gomilanja na granici.



‘Nisu poslušali i naišli su na kordon hrvatske policije’, rekao je Stefanović. ‘Ne stoji da Srbija ima bilo kakvu zlu namjeru, ne zlupotrebljavamo prisustvo migranata kod nas. Ne želimo ih fizički spriječavati i primjenjivati silu, kao što to ni dosad nismo činili’, dodao je.

Srbija želi formiranje mješovitih patrola na granici

Rekao je kako ostaje pitanje i za Hrvatsku i za EU primjenjuju li sustav azila na svojem teritoriju i omogućavaju li migrantima da zatraže azil ako se nađu u njihovom zemlji.

‘Nije pravni način da policija potisne migrante sa svojeg teritorija’, rekao je Stefanović te naveo da Srbija dvije godine u pregovorima s Hrvatskom o mješovitim patrolama na granici.

‘Sada je to uvjet i za Hrvatsku da bi mogla pristupiti šengenskoj zoni, rekao je te dodao da očekuje da će Hrvatska uskoro pristati na formiranje mješovitih patrola što će, kaže, spustiti sve tenzije na državnoj granici.