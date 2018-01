HRVATSKA OBITELJ NAKON GODINU DANA U NJEMAČKOJ: ‘Možemo pristojno živjeti, kupili smo automobil, a priuštili smo si i odlazak na more’

Kažu da od plaća koje zarade u Njemačkoj mogu pristojno živjeti. Čak su kupili i automobil na kredit, a prošlog su ljeta mogli i na more. Nedostaje im jedino obitelj, a djevojčicama najviše fali baka.

Peteročlana obitelj iz Petrinje prije godinu dana odselila je u Njemačku. Nisu se pokajali, rekla je 33-godišnja Marina Graho Popović za Deutsche Welle. Ona tvrdi da joj je sada žao što sa suprugom i troje djece nije i ranije otišla u Njemačku.

Najprije je otišao suprug, a onda su došli Marina i djeca

Njihova je priča bila slična mnogim drugima: suprug Ljubo najprije je sam otišao u Muenchen i zaposlio se kao automehaničar. Kad je promijenio poslodavca, dobio je i veću plaću. U međuvremenu je naučio i jezik, a kasnije su mu se pridružili i Marina s djecom. Ona je inače po struci frizerka, no u Njemačkoj je našla posao spremačice u jednoj obitelji. Kaže da je prednost što će na tom poslu biti uredno prijavljena, a neće raditi na crno kao mnoge spremačice. ‘Uskoro ću početi raditi prije podne, a navečer ću ići na tečaj jezika. To će biti naporno: ujutro posao, popodne djeca, navečer tečaj ali to će tako ići samo nekih godinu, godinu i pol. A onda se nadam poslu u struci’, rekla je i dodala da se u Njemačkoj lako može naći posao ako se zna jezik.

Djevojčice su se odlično prilagodile

Ona će sada na tečaj na kojem neće učiti samo jezik, već će to biti i tečaj integracije na kojem će naučiti sve bitno za život u Njemačkoj, od politike, kulture i običaja do jezika. Marina i Ljubo kažu da im je najvažnije da je njihovoj djeci dobro. Selidba je teško pala 12-godišnjoj Sari, ali ispostavilo se da je u školi ipak dobro prihvaćena. Prilagodile su se i druge dvije djevojčice. 9-godišnja Lara sve bolje govori njemački, a 7-godišnja Tea također prati nastavu bez problema, piše Deutsche Welle. Ova obitelj zadovoljna je svojom odlukom.



Kažu da od plaća koje zarade u Njemačkoj mogu pristojno živjeti. Čak su kupili i automobil na kredit, a prošlog su ljeta mogli i na more. Nedostaje im jedino obitelj, a djevojčicama najviše fali baka. Prijatelje su u novoj zemlji već stekli, pa se tako druže s hrvatskim obiteljima, ali i s onim njemačkima, za koje Marina kaže da uopće nisu hladni i zatvoreni kako se o njima priča.