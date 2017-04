HRVATICU LJUBAV ODVELA U IZRAEL: ‘Ovdje je jako lako naći posao, radnika itekako cijene, a za obitelj je idealno’

36-godišnja Maša Petrović rodni je Bjelovar zamijenila gradom Natanyi kraj Tel Aviva nakon što se zaljubila u muškarca iz Izraela putem društvenih mreža.

Prvi je put u Izrael došla 2009., a onda je Boaz Gubani, njezin sadašnji suprug, na mjesec dana stigao u Hrvatsku. Tada se razvila ljubav. Sada Maša s njim i dvije kćeri već tri godine živi u Izraelu.

Maša kaže kako je životu u Izraelu sasvim drugačiji od onoga koji je živjela u Hrvatskoj.

Zemlja puna različitosti

‘Uglavnom, zemlja je puna različitosti. Od ljudi koji su fanatični vjernici pa do ljudi kojima vjera nije među prioritetima. S jedne strane postoje mjesta u kojima istospolni partneri imaju punu slobodu, dok nekoliko stotina metara ili kilometara dalje su ljudi kojima je religija osnovni životni smisao’, ispričala je za 24sata.



Kako tvrdi, ljudi žive svoj život i ne pokušavaju gurati nos u tuđi. No, kaže Maša, vrlo su susretljivi.

Lako je naći posao

‘Velika je stvar što je u Tel Avivu jako lagano naći posao, što je kod nas u Hrvatskoj teško. Uz to sam se uvjerila da poslodavaci cijene radnika’, rekla je Maša koja radi u međunarodnoj kompaniji gdje se govori engleski jezik.

Maša se ipak dosta iznenadila kad ju je poslodavac pozvao na razgovor.

‘Doista su mi se noge odsjekle. Posebice kad me je upitao kako sam zadovoljna poslom i radnom okolinom. Tražila sam da to ponovi jer sam pomislila da je posrijedi neka zabuna. No pokazalo se da je to ovdje, za razliku od naše zemlje gdje ti takvo pitanje nitko ne postavlja, normalna stvar’, kazala je.

Tvrtka redovito nagrađuje zaposlenike

Njezina tvrtka često zaposlenike vodi na nagradna putovanja po Izraelu i van njega. Također, svaki radnik od poslodavca dobije dar za svaki praznik, kako bi bio svjestan da je cijenjen.

Za roditelje Izrael je odlična država, kaže ona.

Obitelj je u Izraelu prioritet

‘Djeca su u Izraelu na prvome mjestu. Gdje god dođete možete vidjeti dijete da se igra. Od restorana, u kojima postoji takav kutak za najmlađe, pa nadalje. Grad je pun sadržaja za djecu. Kod Izraelaca obitelj je na prvome mjestu’, zaključila je Maša.