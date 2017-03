HRVATICU KOJA OD 2. GODINE ŽIVI U AUSTRALIJI ŽELE DEPORTIRATI: ‘Poslati me u Hrvatsku znači poslati me u smrt’

Australski mediji ovih dana pišu o Marryane Carić iz Brisbanea, 52-godišnjakinji koja od druge godine života živi u toj zemlij, a kojoj sada prijeti deportacija u Hrvatsku.

Protjerati je žele jer je više puta osuđivana zbog dilanja droge. Posljednja presuda iz 2015. donijela joj je kaznu od dvije godine i 4 mjeseca zatvora zbog dilanja heroina.

Automatski su joj poništili vizu nakon posljednje kazne, što je posljedica zakonskih izmjena u australskom zakonodavstvu od kraja 2014. godine prema kojima se onima koji nisu državljani Australije, a koji su osuđeni na više od 12 mjeseci zatvorske kazne, automatski poništavaju i otkazuju vize.

Otkad je donijeta ta odluka iz Australije je deportirano više od 2300 ljudi koji nisu bili državljani Australije.



Da Marryane Carić mora napustiti Australiju odlučio je 28. veljače Alex Hawke, pomoćnik ministra za useljavanje. On je odbio njezin zahtjev za ostankom u Australiji.

Srami se svoje prošlosti

Marryane je očajna. Za ABC je kazala kako se ne ponosi svojom kriminalnom prošlošću.

‘Nikad nisam provaljivala u tuđe kuće niti sam ikada bila osuđivana za djela s nasiljem ili nasilne zločine bilo kakve vrste. Sve sam izgubila, odslužila sam zatvorsku kaznu, već sam kažnjena. Oni me šalju u stranu zemlju u kojoj nikoga ne znam, ne znam čitati ni pisati taj jezik. Imam 52 godine, što da radim, hoću li biti prosjak na ulici? Imam dvije unuke i to je sve što mi je ostalo, a oni mi i to sada žele uzeti. Poslati me u Hrvatsku, znači slati me u smrt’, rekla je Carić za ABC.

Njezina obitelj sva živi u Australiji, a navode da ona niti nema hrvatsko državljanstvo.

Marryane je pokušala uvjeriti vlasti da ponište odluku o deportaciji, rekavši kako tamo živi već 50 godina i kako će to negativno utjecati na njezine nečake i unuke, državljane Australije. Svejedno su odbili njezin zahtjev.

Često su je osuđivali zbog droge

Ona ni sama nije sigurna koliko je godina provela po zatvorima zbog droge. Većinom je bila kažnjavana zbog posjedovanja, ali i raspačavanja droge.

Carić se trenutno nalazi u deportacijskom centru i ne može do hrvatskog konzulata kako bi uopće vidjela ima li pravo na hrvatsko državljanstvo. ason Donnelly, odvjetnik koji joj je pomagao u pravnoj borbi protiv deportacije, navodi da se u u odluci o poništenju australske vize ne navodi čiji je ona državljanin te da će australska vlada sada morati utvrditi ima li ona pravo dobiti hrvatsku putovnicu i državljanstvo i biti deportirana iz zemlje.

Utvrdi li se da ipak nema pravo dobiti hrvatsku putovnicu, mogla bi to postati osnova na kojoj bi ona ponovno mogla tražiti da ostane u zemlji.

Sestra Marryane Carić kazala je kako se obitelj u Australiji doselila 1968. Glava obitelji voljela je popiti, zbog čega je Marryane pobjegla od kuće s 14 godina, dok se njezina sestra udala već sa 16.

‘Ja sam sebi i roditeljima organizirala da dobijemo državljanstvo kad sam se udala i nisam mogla otići na put, a Mirjana nije živjela s nama i nismo je se, kako bi rekla, ni sjetili za tu situaciju. Prvi put su joj 2007. godine rekli da ako ne dobije državljanstvo da je mogu deportirati.

‘Idiotkinja je, ali pripada ovdje’

Tad je podnijela zahtjev, ali su joj kazali da bi, obzirom da ima dosje i da je bila u zatvoru, trebala najmanje pet godina biti čistog dosjea, bez iti prometnog prekršaja da bi uooće razmislili o tome da joj daju državljanstvo.

Tri godine poslije opet su joj vlasti isto rekle. Ona njima sada smeta, a mogli su s njom raditi što žele svih ovih 20 godina koliko je bila po zatvorima. Uzeli su joj dvije kuće da ih nije zaradila, auto, sve, ostala je bez ičega i onda su je bacili u zatvor’, rekla je njezina sestra te dodala kako je njezina sestra ‘idiotkinja, ali pripada ovdje’.