HRVATICA KOJA STANUJE U ULICI KRVAVOG NAPADA: ‘Nije me do sada bilo strah, no sada se to sve događa meni’

U ulici La Rambla u Barceloni, gdje se danas dogodio teroristički napad u kojem je poginulo najmanje 13 osoba, a ozlijeđeno ih je 80-ak, stanuje i jedna Hrvatica koja je samo nekoliko minuta prije napada krenula na posao. Sada čeka deblokadu ulice kako bi se mogla vratiti kući svojoj maloj djeci.

Mirta Kišak-Koch, koja sa suprugom i dvoje djece stanuje u poznatoj ulici u Barceloni krenula je na posao, no muž joj je javio da se brzo vrati kući jer se dogodio teroristički napad. Kako je metro već bio zatvoren, Mirta je uzela taksi kako bi što prije stigla do svoje djece, ispričala je za Jutarnji list. Zbog mjera sigurnosti ju policija nije pustila kroz ulicu.

‘Ne puštaju me dalje. Cijeli blok je zatvoren. Pokazala sam policajcima svoju osobnu s adresom da vide da živim u La Rambli i ispričala sam im da je su moja mala djeca tamo u stanu, no rekli su mi da me ne mogu propustiti ‘, rekla je.

Mirta tom ulicom prolazi svaki dan više puta. Rekla je da je u šoku što se krvavi teroristički napad dogodio u takvoj blizini stana u kojem živi. Do sada ju nije bilo strah, no danas se sve promijenilo.



‘Nije me do sada bilo strah. Proputovala sam pola svijeta i svašta sam vidjela. No, sada kada se to sve događa meni, tako blizu, moram priznati da mi nije svejedno’, ispričala je za Jutarnji list.

