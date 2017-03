HRVATICA KOJA JE STALA IZMEĐU TRUMPA I ‘LUDOG PSA’: Mattis je želi potjerati, ali Donald ne da na nju

Već se mjesecima govorka kako se predsjednik i ministar obrane baš i ne slažu po pitanju popunjavanja kabineta. Jedna Hrvatica pokazala se velikim kamenom spoticanja.

Američki predsjednik Donald Trump u svojom je dvomjesečnom mandatu već naišao na probleme s nekim članovima svoje vlade, a čini se kako je najnoviji problem onaj u odnosu s njegovim ministrom obrane Jamesom Mattisom, ili kako ga zovu – Ludim Psom.

Mattis je željan popuniti svoj kabinet ljudima od povjerenja, no tu mu se kao prepreka postavila Mira Radielović Ricardel – žena koja je u tranzicijskom periodu bila jedna od Trumpovih ključnih ljudi u sektoru obrane, piše portal Defense News.

Mira Ricardel je u vrijeme Busheva mandata bila pomoćnica ministra obrane Donalda Rumsfelda nakon čega je otišla na poziciju direktorice u Boeingu.



Gospođa Ricardel je već odradila velik posao te je stekla Trumpovo povjerenje, a sve ukazuje na to da ponovno cilja na mjesto pomoćnice ministra. No, kako piše gore spomenutu portal, Mattis je tražio da ju se potjera, u suprotnom on odlazi. Problem je u činjenici da ona užicva veliko povjerenje i zaštitu aktualnog predsjednika.

Otac Mire Ricardeli je Hrvat rodom iz Breze u BiH, a u Ameriku je odselio tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća, piše Jutarnji. Ona je odrasla u Kaliforniji, a u njezinoj se obitelji govorilo hrvatski. Tijekom 90-ih ušla je u politiku kao savjetnica tadašnjeg republikanskog senatora Boba Dolea.