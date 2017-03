HRVAT U ŽIVOTU U KALIFORNIJI: ‘Ovo je zapravo dobar miks Dalmacije i Njemačke’

Dalmatinac Dominik Novinc (39) posljednjih pet godina radi kao menadžer projekata u Siemensu, u kalifornijskom gradu Sacramentu.

Menadžer kojem je glazba prava ljubav rođen je i odrastao u Njemačkoj, no još kao dijete otkrio je ljubav prema hrvatskoj glazbi. Već s 10 godina krenuo je u hrvatsku glazbenu šoku te naučio svirati klavijature, gitaru i harmoniku. Dvije je godine svirao tamburicu u lokalnom folklornom orkestru, a nakon par godina pristupio je lokalnom bendu kao pjevač.

Nakon što su tri desetljeća živjeli u Europi, Dominik, supruga i dvojica sinova prije četiri godine su odselili u Sacramento.

Zemlja neograničenih mogućnosti

‘Mene je Amerika još kao mladića fascinirala kroz knjige i filmove. Te daljine i zemlja ‘neograničenih mogućnosti’ su me uvijek magično privlačile. To je do prije nekoliko godina bio samo san. Supruga i ja smo 2008. bili na medenom mjesecu u Kaliforniji i bio nam je to prvi posjet SAD-u. Kalifornija me podsjećala jako na Dalmaciju (more, klima), samo što je 100 puta veća! Od onda sam imao samo jedan cilj: kako se tu preseliti’, ispričao je Dominik za Croexpress.



Nije bilo lako preseliti u SAD jer su imigracijski zakoni, tvrdi Dominik, vrlo strogi. Posao je također godinama tražio. Krajem siječnja 2012., točno na njegov rođendan, stigli su u svoj novi dom.

Miks Dalmacije i Njemačke

Dominik je Kaliforniju opisao kao dobar spoj Dalmacije i Njemačke, zbog mora i klime te jake ekonomije.

Ljubav prema glazbi nije zapostavio, pa je osnovao bend ‘Grupa Bevanda’, s kojom nastupa na raznim manifestacijama u Hrvatsko-američkom kulturnom centru u Sacramentu.

‘Moji roditelji su porijeklom iz Slavonije, iz Požeške doline. No, ja sam u duši uvijek bio ‘mediteransko dijete’. Oduvijek sam slušao i volio dalmatinsku glazbu (klape, Olivera, Tedija, Dalmatino), a kao dijete su nas roditelji, dok smo živjeli u Njemačkoj, svakog ljeta vodili na Jadran. Za mene Jadran je nešto mistično, nešto neopisivo. Zato me čežnja nekada uhvati pa poslušam par pjesama ili sjednem za klavir, uhvatim gitaru, zapjevam koju – pa me to kao malo utješi’, zaključio je Dominik.