HRVAT KOJI JE STRIJELJAO CIVILE ZA MLADIĆA PA SVE PRIZNAO: Zbog grižnje savjesti postao je ključni svjedok zločina u Srebrenici

Nakon ranjavanja u području prsa te zbog grižnje savjesti koja mu nije dozvolila da slobodno diše, Dražen Erdemović odlučio je još 1996. novinarki američkog ABC-a ispričati što je sve vidio, i ono bitnije, što je sve radio kao pripadnik zloglasnog Mladićevog odreda za likvidaciju muškaraca i dječaka iz Srebrenice.

Dražen Erdemović bio je prva osoba koja je priznala zločin pred Haaškim tribunalom (ICTY), prvostupanjskom presudom osuđen je na deset godina zatvora, a nakon žalbe kazna mu je smanjena na pet godina. Erdemović je ujedno bio i prva osoba koja je osuđena na bilo kojem međunarodnom kaznenom sudu u pola stoljeća.

LOGORAŠ S ČUVENE NASLOVNICE TIMEA, JEDNE OD NAJPOZNATIJIH RATNIH FOTOGRAFIJA: ‘Neka se stide svi kojima je Mladić heroj’

BALKANSKI MESAR NA NASLOVNICAMA SVIH SVJETSKIH MEDIJA: ‘Presuda čudovištu stiže kasno za zemlju mentalno zarobljenu u ratu’



Posljednjih 20 godina Erdemović je nekoliko puta svjedočio pred sudom u Haagu, tijekom čega je otkrio i mjesta gdje su zarobljenici ubijani i zakapani u masovne grobnice.

Ispričao je kako je u srpnju 1995. na Ekonomiji Branjevo kod Zvornika sa sedmoricom drugih pripadnika Desetog diverzantskog odreda VRS-a strijeljao bošnjačke zarobljenike koji su na stratište dovezeni autobusima prema naredbamaBrane Gojkovića, časnika Mladićeve vojske. Svjedočio je kako je Gojkoviću instrukcije za strijeljanje dao ‘visok i krupan potpukovnik VRS-a sijede kose’, koji ih je doveo na Branjevo iz Zvornika. Erdemović je ispričao priču o prvom autobusu sa zarobljenicima – mladići i muškarci stari od 15 do 60 godina, u civilnoj odjeći i s povezima preko očiju te vezanih ruku, bili su izvođeni u skupinama od po deset, postrojavani na poljani iza farme, nakon čega su ih pripadnici Desetog diverzantskog odreda strijeljali s leđa dodajući kako su. Tvrdi kako su, osim njega, ubijali Brano Gojković, Franc Kos, Marko Boškić, Aleksandar Cvetković i Vladimir Golijan.

‘Tog dana ustrijelili smo između 1000 i 1200 civila’, rekao je Erdemović 2013. na suđenju Mladiću kojem se sudilo za genocid nad više od 7000 srebreničkih muslimana te za druge zločine počinjene u BiH, a za što je danas osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog počinjenja genocida u Srebrenici.

DODIK OPET DOKAZUJE DA ŽIVI U SVOM SVIJETU: ‘Mladić je spriječio genocid nad Srbima, za njega je rezervirano mjesto heroja’

Erdemović koji se izjašnjava kao bosanski Hrvat rat je započeo u sastavu Armije BiH pa se potom našao u sastavu HVO-a iz kojeg je izbačen jer je, kako kaže, pomogao srpskim civilima. Cijelo vrijeme, kako je kazao, poušavao je pobjeći u Švicarsku sa ženom i u ratu rođenim djetetom, no to za njega nije bilo moguće. Zbog činjenice da mu je hitno trebao novac prijavio se u diverzantski odred VRS. Vjerovao je da će služiti negdje u pozadini, no Erdemovića je zadesila suprotna sudbina.

‘Ako nećeš pucati, stani pokraj njih’, rekao je Erdemoviću njegov nadređeni, Mišo Pelemiš kada se ovaj pobunio na naredbu da puca na muslimanske muškarce i dječake iz Srebrenice dovedenih kod sela Pilice. Bilo je to kobnog 16. srpnja 1995.

Erdemović je pred sudom kazao da je njegov odred strijeljao Bošnjake iz 15–20 autobusa, od 10 sati ujutro do 15:30 ili 16 sati popodne, kada je ubijanje preuzela druga jedinica iz Bratunca. On i njegovi suborci iz krčme preko puta, gdje su nakon ubijanja svratili na piće, čuli su pucnjavu i eksplozije iz Doma kulture u selu Pilici kod Zvornika te vidjeli nekoliko tijela ubijenih što su ih ubili vojnici iz Bratunca koji su zamijenili Erdemovićevu skupinu egzekutora.