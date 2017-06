HOĆEŠ BRAK – DONESI POTVRDE! Zbog bizarnog razloga Bugarska ima najmanje sklopljenih brakova u EU

Sve je manje mladih parova u Bugarskoj koji stupaju u brakove, pa je ta zemlja s prosjekom od troje vjenčanih na 1000 stanovnika, skupa s Portugalom i Slovenijom na samom začelju EU po broju sklopljenih brakova.

No, razlog tomu nisu suvremeni životni trendovi i žrtvovanje braka nauštrb karijere, već komplicirana procedura sklapanja braka kojom se u toj zemlji krše osnovna ljudska prava, piše beogradski Blic.

Prije braka – kod ginekologa i psihijatra!

Naime, oni koji u Bugarskoj žele stupiti u bračnu zajednicu moraju imati posebnu liječničku potvrdu koju se može dobiti tek kada se dobiju uvjerenja od ginekologa i psihijatra. A specijalistički pregled kod ginekologa ili psihijatra ondje košta 30 eura što je, u odnosu na prosječnu plaću od 295 eura, za mnoge ogroman iznos.

Osim toga, zdravstveno osiguranje ne pokriva ove preglede jer nisu “standardni” tako da su ih svi obavezni platiti.



No, nije to najveća i jedina prepreka u ovom problemu. Ima jedna još veća i strašnija. Bugarski obiteljski zakon iz 2009. godine dijeli građane na one koji smiju i one koji ne smiju stupiti u brak i to prema posve nejasnim kriterijima.

Taj zakon zabranjuje ljudima s prenosivim bolestima koje “predstavljaju ozbiljnu opasnost po život i zdravlje potomstva ili drugog partnera” ​​da stupe u brak, osim u slučajevima kada je partner obaviješten o tome i suglasan da usprkos tomu stupi u brak.

NOVA GLAVOBOLJA ZA EU: Proruski kandidat pobijedio na predsjedničkim izborima u Bugarskoj

Čak 60 posto beba rađa se u izvanbračnim zajednicama

Problem je, zapravo, u tome što ne postoji točan popis tih prenosivih bolesti pa se tom odredbom mogu obuhvatiti i oni koji imaju spolno prenosive bolesti do onih s mentalnim poremećajima i genetskim malfromacijama.

Drugim riječima, da bi se u Bugarskoj stupilo u brak treba biti u savršenom zdravstvenom stanju. Takva politika kojom se očito krše ljudska prava pripisuje se Valeriju Simeonovu, zamjeniku tamošnjeg premijera zaduženom za društvena pitanja i demografiju. On je član krajnje desne političke stranke Patriotski front, poznate po diskriminacijskim stavovima prema Romima i migrantima.

Komplicirana i skupa procedura sve veći broj Bugara odvraća od braka, a posljedica toga je i podatak da skoro 60 posto beba biva rođeno u izvanbračnim zajednicama.

BUGARSKA PRAVOSLAVNA CRKVA: “Vlada ne smije propuštati izbjeglice, val poprima obilježja invazije”