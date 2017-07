HOĆE LI OVO POKOPATI TRUMPA? Procurili e-mailovi njegova sina u kojima s Rusima kuje urotu protiv Hillary Clinton

Ne prestaje saga s ruskim uplitanjem u američke izbore. Američki mediji i dalje bruje o Trumpovim navodnim vezama s Rusijom, a cijelu stvar sada je dodatno pogoršao Donald Trump mlađi, sin američkog predsjednika čiji su e-mailovi procurili u javnost.

U njima on oduševeljno prihvaća inkriminirajuće informacije koje mu nudi ruski izvor o Hillary Clinton, tadašnjoj protukandidatkinji njegova oca na predsjedničkim izborima, a koje, navodno, otkrivaju njezine vlastite veze s Rusijom. “Ako je to što kažete, jako mi se sviđa”, odgovorio je mlađi Trump.

Tek djelić “prljavština” o Hillary Clinton iznio je u e-mailu posrednik, Rob Goldstone, a u njemu još stoji kako bi se trebali naći i zajedno s ruskom odvjetnicom Natalijom Veselnickajom, koja bi Trumpu mlađem mogla ponuditi još kompromitirajućih dokaza o Hillary, što bi uvelike pomoglo njegovom ocu u žestokoj kampanji koju je vodio u to vrijeme.

Sin Donalda Trumpa na mail je odgovorio odmah nakon nekoliko minuta i to riječima da mu se jako sviđa iznijeta ponuda te da bi volio da se sastanak održi čim prije. “Ako je to što kažete, jako mi se sviđa”, odgovorio je mlađi Trump, piše The New York Times.



Donald Trump Jr. na sastanak s ruskom odvjetnicom je poveo i Paula Manaforta, tadašnjeg šefa kampanje i svog šogora, Jareda Kushnera, koji je sada jedan od najbližih Trumpovih savjetnika u Bijeloj kući.

Sastanak se održao na 25. katu Trump Towera, samo kat ispod ureda budućeg predsjednika SAD-a.

Amrički Odjel pravosuđa, kao i Obavještajn odbor Senata, sada ispituju jesu li Trumpovi najbliži suradnici uz pomoć ruske vlade utjecali na prošlogodišnje izbore za predsjednika. Prema tvrdnjama američkih obavještajnih agencija, u to nema sumnje. One su od početka zauzele stav da je Rusija pokušala utjecati na izbore i to u korist Donalda Trumpa.

Na Twitteru se oglasio i sam Donald Trump jr, objavivši navodnu cijelu prepisku e-mailova između njega i Goldstonea, kako bi pokazao da u njima nije bilo ništa sporno.

“Ako je ovaj bezvezni sastanak sve što mediji i demokrati imaju nakon godinu dana, razumijem zašto su očajni”, napisao je Trump Junior prije nego što je objavio sadržaj e-mailova.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Trump Jr. je ranije u priopćenju naveo kako sporni sastanak nije urodio plodom jer su tvrdnje koje je ruska odvjetnica iznijela bile “nejasne, dvosmislene i nisu imale nikakva smisla, niti su bile poduprte detaljima i popratnim informacijama pa je ubrzo postalo jasno kako informacije koje iznosi nisu razumne”.

On naime tvrdi i da je Veselnickaja na sastanku ubrzo skrenula temu na problem usvajanja ruske djece u SAD-u, što je ruski predsjednik Vladimir Putin zabranio kao reakciju na američki zakon Magnicki kojim su nametnute sankcije ruskim dužnosnicima odgovornima za sumnjivu smrt Sergeja Magnickog, odvjetnika i revizora koji je umro u ruskom zatvoru 2009.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina izjavio je jučer pak kako Putin ne poznaje Veselnickaju i da dosad nije imao saznanja o spornom sastanku iz lipnja prošle godine. Isto to tvrdi i Donald Trump koji je preko svojeg glasnogovornika također poručio da nije znao za održavanje sastanka pa na njemu nije mogao ni prisustvovati.

