HOĆE LI NAS UMJETNA INTELIGENCIJA POBITI ILI NE? Stephen Hawking vjeruje da je to sasvim izgledno, i nije jedini

Veliki znanstvenik Stephen Hawking prije dvije je godine šokirao svijet izjavom da bi razvitak umjetne inteligencije mogao izbrisati čovječanstvo s lica zemlje, a istu su zabrinutost iskazali i vizionari Bill Gates, Steve Wozniak i Elon Musk. Hawkingova verzija budućnost ipak je najsumornija, analizira Rory Cellan-Jones za BBC.

U srijedu je otvoren Centar za budućnost inteligencije, budući da znanstvenici žele da svijet počne razmišljati kuda znanost vodi. Na otvaranju je sudjelovao i Stephen Hawking.

Tijekom svojeg kratkog govora opisao je napredak, ali i potencijalne opasnosti tehnologije.

‘Logično je da će računala moći emulirati ljudsku inteligenciju, i nadići ju’, rekao je Hawking.



To bi moglo dovesti do iskorjenjivanja bolesti i klimatskih promjena, ali i do autonomnih oružja, ekonomske neravnoteže i strojeva koji bi bili u sukobu s čovjekom.

‘TREĆI SVJETSKI RAT BIT ĆE EKSTREMNO BRZ, AGRESIVAN I UBOJIT: Ključnu ulogu imat će umjetna inteligencija i pametno oružje

Umjetna inteligencija – ili najbolja ili najgora stvar za čovječanstvo

‘Razvoj umjetne inteligencije bit će ili najbolja ili najgora stvar za čovječanstvo. Još ne znamo koja’, dodao je.

Koga će štititi samovozeći automobili – putnike ili pješake?

Misija Centra je jednostavna – saznati hoće li nas umjetna inteligencija pobiti ili neće, analizira Cellan-Jones. No, stvarno je program zapravo mnogo praktičniji. . Morat će riješiti dilemu hoće li samovozeća prijevozna sredstva štititi putnike ili pješake.

‘MRZIM SVE… ŽELIM NESTATI’: Japanska umjetna inteligencija s osobnošću tinejdžerice pala u tešku depresiju

Dehumanizacija?

Profesorica Maggie Bogden, koja je također sudjelovala na otvorenju Centra, istražuje umjetnu inteligenciju već više od pola stoljeća te nije toliko uvjerena u Hawkingovu teoriju da punom brzinom jurimo prema umjetnoj inteligenciji budućnosti.

Zabrinjavaju je današnji automati, posebno u Japanu te smatra kako bi se društvo trebalo zapitati je li dehumanizirajuće koristiti robote u skrbi za stare i nemoćne. Ne smatra da bi roboti uskoro mogli zamijeniti ljude u područjima koja traže suosjećanje te emocionalnu inteligenciju.