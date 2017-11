KONTROL FRIK NA ČELU VELIKE JABUKE: Ostaje li Bill de Blasio gradonačelnik New Yorka?

Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio za Noć vještica se zamaskirao u Clarka Kenta, krijući ispod odijela kostim Supermana, no nadolazeći lokalni izbori u prosincu bit će pravi pokazatelj smatraju li ga i građani superherojem kakvim se želi prikazati.

Taj 56-godišnjak je na čelu New Yorka od 2014., a sebe predstavlja kao skromnog dobročinitelja koji rješava stvari i bori se za potlačene u svom gradu. No nema puno stanovnika Velike jabuke koji ga smatraju superherojem – ankete pokazuju da više od polovice ispitanika misli da on loše ili jako loše obavlja svoj posao.

U ovom trenutku, nekoliko dana nakon što je donji Manhattan pogođen terorističkim napadom, njegovi građani trebaju snažno vodstvo.

Nepopularan u javnosti

Priča između New Yorka i de Blasia nikad nije bila puna ljubavi, no nakon 12 godina vladavine karizmatičnog milijunaša Michaela Bloomberga, stanovnici tog grada su se 2013. odlučili za njegovu potpunu suprotnost.



De Blasio je stvorio prednost u posljednjim trenucima kampanje, većinom zahvaljujući svojoj popularnoj afro-američkoj supruzi i djeci Chiari i Danteu koji su se pojavili u njegovim političkim reklamama. Bio je smatran progresivnim čovjekom iz naroda pa je osvojio oko 73 posto glasova.

De Blasio će vjerojatno biti ponovno izabran kad Njujorčani početkom prosinca izađu na izbore. Taj demokrat kojeg u stranci smatraju ljevičarem računa na podršku pokrovitelja i sindikata te na sretnu okolnost da se među protukandidatima još nije pojavio dostojni protivnik.

Stranačke predizbore osvojio je lako, sa 75 posto glasova. Dvoje poraženih demokratskih protukandidata odlučilo se ipak kandidirati na izborima kao nezavisni kandidati, a na njima će se natjecati i republikanka Nicole Malliotakis, te neovisni konzervativac Richard “Bo” Dietl. Sve ankete daju de Blasiju sigurnu dvoznamenkastu prednost pred protivnicima.

U karizmi ga svakako zasjenjuje čovjek kojeg mnogi nazivaju najneuobičajenijim kandidatom za novog gradonačelnika: Dietl.

Karizma mu nije jača strana

Taj bivši policajac se obogatio kao privatni detektiv i televizijska ličnost, a radio je za kontroverzne ličnosti poput bivšeg čelnika televizije Fox Rogera Ailesa i bivšeg savjetnika Donalda Trumpa i urednika konzervativnog medija Breitbart Stevea Bannona.

Dietl u svojoj komunikaciji ne bira riječi zbog čega ga često uspoređuju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među onima koji su mu pomogli da skupi oko milijun dolara za političku kampanju su teniska zvijezda Andre Agassi i bivši direktor za komunikacije Bijele kuće Anthony Scaramucci.

Ankete mu zasad daju bijednih 5 posto glasova, no to nije obeshrabrilo tog oca četvero djece.

“Ja sam sinonim za ovaj grad”, poručio je Dietl za New York Times.

“Osjećam se ugodno u njemu. Bilo gdje”, dodao je.

S druge strane, de Blasio je odlučan. Svakog jutra putuje oko 45 minuta iz Gracie Mansiona, rezidencije gradonačelnika na gornjem East Sideu, do Parka Slope u Brooklynu gdje je nekoć živio sa svojom suprugom u običnoj bijeloj drvenoj kući.

U odjeći za trčanje tada odlazi u svoj najdraži kafić i teretanu. Neki na to gledaju sa simpatijom, no drugima je to simbol njegovih ograničenja kao vođe koji ne uspijeva ispuniti velike planove, konstantno kasni i ponaša se kao ‘kontrol frik’ koji se gubi u detaljima i tvrdoglavo odbija savjete.

Ponaša se kao ‘kontrol frik’

U prošloj je kampanji iznio niz obećanja koje nije uspio održati: broj beskućnika je narastao, stanova s prihvatljivom cijenom sve je manje, a kočije koje vuku konji i koje je htio zabraniti i dalje se voze Central parkom. Pozitivno je to što svi četverogodišnjaci u gradu imaju pravo na besplatni predškolski program koji će se i dalje širiti.

De Blasio je u stalnom sukobu s njujorškim guvernerom Andrewom Cuomom, no brzo odbacuje bilo kakve kritike.

“Došao sam govoreći da ću promijeniti stvari i na tome radim, a mislim da postoje neki ljudi koji ne vole promjene pa popunjavaju praznine kako oni žele”, rekao je de Blasio za Vanity Fair.

Usprkos slaboj potpori u anketama, izgleda da će on ipak ostati gradonačelnik. Možda nije superheroj kakvim se želi prikazati Njujorčanima, no svakako bi mogao ostati njihov čovjek naredne četiri godine.