GUARDIAN: ‘Ne čitajte ako niste spremni – svijetu prijeti 13 katastrofalnih kriza, nećemo se oporaviti’

Ugledni Guardian objavio je tekst Georgea Monbiota, u kojem je navedeno 13 velikih kriza od kojih se čovječnastvo neće moći oporaviti.

‘Molim da ne čitate ovo ako niste spremni. Ovo je lista 13 velikih kriza za koje vjerujem da nas čekaju. Možda ih je i više, tako da slobodno dodate neke svoje ovom popisu. Žao mi je, ali ovo nije radostan tekst’, započeo je Monbiot.

1. Donald Trump

Novi predsjednik SAD-a čovjek je za kojeg se čini da nije sposoban za ikakvo suzdržavanje, ravnotežu ili suosjećanje, već samo za osvetu i osvetoljubivost. U džepu drži Senat i Vrhovni sud. Okružuje se ljudima koji imaju ograničeni pogled na svijet. Preuzet će najveći arsenal oružja na svijetu.

2. Njegov savjetnik za sigurnost

Kod strateških odluka može što hoće, čak i bez pristanka Kongresa. Njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, Michael T. Flynn, opasan je ekstremist.



3. Ostatak njegovog tima

Njegov tim dijelom se sastoji od profesionalnih lobista (za fosilna goriva, duhan, kemijske i financijske kompanije). Ti su ljudi sad na vlasti. Osim udara na svijet, javno zdravstvo, javne financije i financijsku stabilnost, to je opravdanje za politički model duhanskih kompanija još iz 1960-ih.

Naime, ako potrošite dovoljno novca i surađujete s medijima, možete kupiti politike koje vam trebaju. Demokracija postaje mrtvo slovo na papiru, a političke se alternative gase.

4. Transatlantska pozadina

Na drugoj strani Atlantika, pokušaji Britanaca da se odvoje od EU pokazuju se dosta kompliciranima. Moguće je i da ne postoji odgovor na taj politički problem.

Dva su najočitija rješenja tog problema:

a) ili se složi sa slobodnim kretanjem ljudi u zamjenu za jedinstveno tržište, što bi bilo veoma neugodno za Brexitovce

b) EU zatvara svoja vrata. Ne samo da bi mogla odbiti sve vladine uvjete, već bi ih mogla i kazniti s izlaznom kaznom od 60 milijardi eura.

To bi bilo nemoguće za platiti te bi dovelo do najteže varijante Brexita.

5. Rizici Eurozone

Kriza banaka u Italiji čini se velikom, nitko ne zna kako će ona i njezini ishodi utjecati na opstanak Eurozone.

6. … i njihove globalne posljedice

Je li to i dovoljno da potakne još jednu globalnu krizu tek će se vidjeti. No, ako dođe do toga, vlade ne bi mogle iskoristiti plan iz 2007. i 2008. godine. Blagajne su prazne.

7. Automatizacija koja otima poslove

Automatizacija će uništiti radna mjesta, a teško je zamisliti kako će se problem viška zaposlenika riješiti. Čini se da nijedna vlada ili politička stranka ne shvaćaju koliko je taj problem velik.

8. Pobijedi li Marine Le Pen…

Marine Le Pen ima dobre šanse da u svibnju postane francuska predsjednica. Hoće li to biti dovoljno da se uruši Europska unija? Nitko ne zna. Ako to nije dovoljna kriza, još ih je nekoliko odmah iza ugla te bi moglo doći do lančane reakcije. Mislim da kad to počne, da će se to odviti brzinom koju nitko ne očekuje. EU bi mogla prestati postojati u roku mjesec dana.

9. Sigurnosno vijeće UN-a neće izgledati ohrabrujuće

Ako Le Pen pobijedi, stalni članovi Sigurnosnog vijeća UN-a bili bi Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Theresa May i Marine Le Pen. To baš i nije ohrabrujuće.

10. Pariški sporazum o klimatskim promjenama uništen

Državni programi o klimatskim promjenama nemaju veze sa sporazumima potpisanima u Parizu. Čak i ako ti državni programi profunkcioniraju u potpunosti (a neće), to je putanja daleko od one koju predviđa Pariški sporazum. A to je prije nego što znamo što će Trump učiniti.

11. … i učinci klime na migraciju

Jedan od mnogih učinaka klimatskog sloma bit će masovna seoba ljudi, tako da će sadašnje migracije biti ništa u usporedbi s tim.

12. … sa samo 60 preostalih žetvi

Prema organizaciji UN-a za poljoprivredu, ostalo nam je još samo 60 godina žetvi.

13. … ubrzano izumiranje

Sve je više starog stanovništva, a sve manje novorođenčadi. Svijet ubrzano izumire.

Je li vam dosta?

Jedna od posebnosti ovih kriza je da nema ‘druge strane’ na koju ćemo doći kad prebrodimo krizu. Teško je zamisliti da se vlade odreknu nadzora, da milijarderi prestanu manipulirati javnim mnijenjem, da se slomljena EU opet sastavi, da se vrate izumrle vrste, i slično.

Ključno je pitanje kako možemo krize izbjeći. Može li ih se izbjeći? Što je potrebno da bi se u tome uspjelo?

Znam da će vas ovo baciti u depresiju, iako mi to nije bio cilj. Moj je cilj bio da se skoncentrirate na zadatak koji nam predstoji’, zaključuje Monbiot za Guardian.