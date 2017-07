‘GRIJEŠITE, OVO JE PRAVI ICBM’: Vojni stručnjaci napravili kalkulacije o dometu Kimovih nuklearnih raketa, rezultat će prestraviti Amerikance

Sjevernokorejska raketa koja je u ponedjeljak ujutro lansirana visoko iznad Japanskog mora od strane državne televizije u toj zemlji proglašena je ‘blistavim uspjehom’. No prema američkim dužnosnicima, to je bilo nepoželjno iznenađenje: oružje s interkontinentalnim dosegom dostavljeno godinama prije nego što je većina zapadnih stručnjaka vjerovala da je takvo što moguće.

Satima nakon navodno uspješnog testa, obavještajne agencije nastavile su računati koliko je raketa nazvala Hwasong-14 bila precizna. No dogovor stručnjaka za takve rakete bio je taj da je Sjeverna Koreja postigla dugo očekivanu prekretnicu, pokazujući sposobnost gađanja ciljeva tisućama kilometara udaljenima od svoje obale.

SJEVERNA KOREJA OBJAVILA: ‘Test je bio uspješan! Sada imamo projektil koji može pogoditi ciljeve u bilo kojem dijelu svijeta’

Raketa je letjela na puno višoj putanji od očekivane

Prema prvim procjenama Pentagona, Sjeverna je Koreja testirala raketu koja je sletjela u Japansko more, samo 600 milja od polazne točke u blizini granice s Kinom. No vlada i nezavisni stručnjaci tvrde da je raketa letjela puno više iznad Zemljine površine od početnih procjena.



Da je letjela u tipičnoj putanji, raketa bi putovala na udaljenosti od oko 4.000 milja, što bi značilo da bi i Aljaska bila potencijalna meta. A raketa koja prelazi raspon od 3.400 milja označena je kao interkontinentalna balistička rakera, točnije, ICBM.

AMERIKANCI SMISLILI KAKO SE RIJEŠITI KIM JONG-UNA: Taj im plan baš neće biti lako ostvariti

‘To je velika stvar ako se radi o raketi vrste ICBM’, rekao je za The Washington Post Jeffrey Lewis, direktor istočnoazijskog programa u Centru za neproliferacijske studije.

‘Nema razloga za vjerovati da je to maksimalan doseg’, dodaje.

David Wright, viši znanstvenik na Sindikatu znanstvenika izračunao je u svojoj analizi da je Hwasong-14 pokazala sposobnost prelaženja više od 4.100 linearnih milja. To, kaže Wright, ne bi bilo dovoljno da dosegne donjih 48 država ili Havaje, ali bilo bi dovoljno za doseg Aljaske.

Ovo postignuće Sjevernu Koreju stavlja daleko ispred očekivanog razvoja prave ICBM rakete. Hwasong-14 koja je testirana u ponedjeljak možda ne bi dosegla kopno SAD-a, kažu analitičari i dodaju da nema dokaza da je Sjeverna Koreja sposobna izgraditi malu nuklearnu bojnu kako bi se uklopila u dugometražne rakete. No sada nema razloga za sumnju u to da je to sasvim moguće u skoroj budućnosti, kažu stručnjaci za oružje.

‘Njihove su mogućnosti premašile sva naša očekivanja’

‘U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo znatan i brz napredak u njihovom razvoju balističkih raketa’, kaže Victor Cha, bivši direktor poslova za Aziju u vrijeme administracije Georgea W. Busha u Vijeću za nacionalnu sigurnost.

‘Njihove su mogućnosti sada premašile naša očekivanja’, dodaje.

Dok su američki obavještajni dužnosnici donekle uspjeli poremetiti napredak Sjeverne Koreje, Pjongjang je u mnogim područjima postigao velik napredak. Uključuje to razvoj raketnih motora s čvrstim gorivom te sposobnosti pokretanja raketa koje je moguće lansirati iz podmornica. Rane analize kažu da raketa Hwasong-14 koristi novu vrstu samostalno izgrađenog balističkog raketnog motora, onog kojeg je Sjeverna Koreja otkrila 18. ožujka. Gotovo sve balističke rakete dosad korištene imaju tehnologiju još iz sovjetskog doba ili stariju od toga.

‘Ovo nije bezvezni sovjetski motor, ovo je prava stvar. Kad su to prvi put pokazali u ožujku, rekli su da će svijet uskoro vidjeti što to znači. Mislim da sada gledamo upravo to, motor napravljen za ICBM raketu’, rekao je Lewis.

SJEVERNA KOREJA OPET PRIJETI: Hvale se da imanju novo moćno oružje: ‘Uništit ćemo svaki brod koji nas napadne’

ICBM je najbolja obrana Kimovog režima

Prilikom najave testiranja rakete u televizijskom prijenosu u ponedjeljak, sjevernokorejski su dužnosnici objavili da ta zemlja sada ima ICBM raketu koja će ih čuvati od napada SAD-a i drugih. Prema američkim analitičarima, sjevernokorejski vođa Kim Jong Un dugo je ovo planirao i došao do zaključka da je ICBM najbolja obrana protiv prijetnji njegovom režimu, a bilo kakav čin agresije prema njemu mogao bi potaknuti osvetnički pohod u smjeru gradova u SAD-u.

‘Kao dostojanstvena nuklearna sila koja posjeduje najjače interkontinentalne balističke rakete koje mogu uništiti bilo koji dio svijeta, kao i nuklearno oružje, Sjeverna Koreja će temeljito prekinuti američke prijetnje nuklearnim ratom i njihove ucjene, te će zaštititi mir i stabilnost Korejskog poluotoka i regije’, rekla je glasnogovornica vlade u obraćanju na državnoj televiziji.

Dodala je da je putanja projektila namjerno postavljena pod najvišim kutom kako bi se izbjegla šteta u susjednim zemljama.