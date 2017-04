GRADONAČELNIK SE NALJUTIO NA SVOJE SUGRAĐANE: ‘Ne želim posvetiti svoj život tim sero*ama’

“Ne želim posvetiti svoj život tim sero….”, poručio je socijalist Daniel Delomaz, gradonačelnik Annezina na sjeveru Francuske, gnjevan jer su njegovi sumještani u prvome krugu predsjedničkih izbora u nedjelju većinu glasova dali ekstremnim desničarima.

Sedamdesetgodišnji gradonačelnik Annezina, naselja s oko 6000 stanovnika, u nedjelju navečer je, nakon razgovora s članovima svoje Socijalističke stranke gnjevno kazao da razmišlja o podnošenju ostavke, no, po svemu sudeći vrlo se brzo predomislio.

“Ma to je katastrofalno! Moguće je da podnesem ostavku jer ne želim posvetiti život tim sero….”, rekao je u nedjelju navečer Delomez.



Njegovu ljutitu reakciju prenijeli su mjesni mediji, a komentirali su je i na društvenim mrežama, pa se Delomez morao ispričati.

“Pretjerao sam upotrijebivši tu pogrdnu riječ, no i dalje stojim iza svoje poruke”, kazao je u ponedjeljak za AFP.

“Ponijela me atmosfera u nedjelju navečer”, objasnio je Delomez”, dodavši da nije mislio ni na koga posebno.

“Jako me uzrujalo to što je toliko ljudi glasalo za Nacionalnu frontu”, objasnio je, kazavši da je on svoj glas dao Jean-Lucu Melenchonu, a da će u drugome krugu glasati za Emmanuela Macrona.