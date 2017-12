GRAD U KOJEM SE NE ŽIVI, NEGO PREŽIVLJAVA: Djeca stradavaju u školama, vjernici u crkvama, a policija iznajmljuje oružje bandama

Rio de Janeiro već se desetljećima bori s valom nasilja koji za sobom ostavlja tijela. Ovo je priča o ljudima kojima su se životi stubokom promijenili jer su našli u krivo vrijeme na krivom mjestu.

Godinu dana nakon što je Rio de Janeiro diljem svijeta bio prikazan u punom sjaju koji sa sobom donose Olimpijske igre, AFP donosi priču o jednoj sasvim drugoj strani Rija. Ne radi se tu samo o bijedi siromaštvu favela već o vrlo konkretnim žrtvama nasilja u tim favelama. Priča je to o sasvim nedužnim žrtvama koje su ubili zalutali meci. Jedan takav metak ubio je fetus u majčinoj utrobi. Kakva je to stvarnost u kojoj netko može biti ubijen i prije no što je rođen?

U srpnju ove godine pucnjave u favelama postale su toliko uobičajene da se u tamošnjim medijima pojavila sintagma ‘Rat u Riju’ pod kojom su pisane vijesti o tim nemilim događajima. U pomoć je pozvana i vojska jer policija nije znala izaći na kraj s takvim valom nasilja, a bili su optuženi i da iznajmljuju oružje bandama. Grad sambe, predivnih plaža i nogometa našao se i spirali nasilja i korupcije koje je bila sasvim izvan kontrole.





Aplikacija za praćenje pucnjava

I dok većina gradova u svijetu ima mobilne aplikacije za praćenje prometa, Rio ima aplikaciju za praćenje pucnjava. Zove se ‘Fogo cruzado’ ili u prijevodu – unakrsna vatra. Aplikacija prati pucnjave u realnom vremenu, kao i broj mrtvih u pucnjavama, policijske akcije u tijeku te daje informacije o mjestima koje bi u tom trenutku trebalo izbjegavati.

Sukobi policije s teško naoružanim narko dilerima mogu se dogoditi u bilo koje doba dana. Ispred škola, ispred crkava, mjesto se ne bira. I baš zato stradava sve veći broj nevinih promatrača.

AFP je stoga odlučio napraviti multimedijski projekt u kojem su razgovarali sa žrtvama zalutalih metaka ili s njihovim voljenima. Radi se o ljudima kojima se život promijenio jer su bili na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Žrtve zalutalih metaka

Luciana Novales danas ima 34 godine. 5. svibnja 2003. zalutali metak joj je presjekao vratnu kralježnicu dok je sjedila u kantini na fakultetu. Od tog dana Luciana je tetraplegičar, paralizirana je od vrata naniže. Metak koji ju je pogodio ispaljen je tijekom obračuna policije i narkotrafikanata u faveli koja se nadvija nad sveučilištem Estácio de Sá. nakon dugotrajne rehabilitacije, Luciana može ponovno govoriti, a 2012. godine ušla je u politiku svojom kampanjom za prava osoba s invaliditetom. Prošle je godine postala članica gradskog vijeća.

‘Zahvaljujem Bogu na svemu jer mi je unatoč mojim ograničenjima dao šansu da preživim i da pišem novo poglavlje svog života’, kaže Luciana.

Obitelj Amarals u siječnju ove godine sjela je na zajedničku večeru u popularnom restoranu, Njihova dvogodišnja kći, Sofia Lara, nalazila se u igraonici restorana dok su oni jeli. U jednom su trenu čuli policijski automobil u potjeri i samo jedan hitac. Potrčali su prema igraonici i vidjeli svoju djevojčicu kako leži u lokvi krvi. Hitno su je odvezli u bolnicu, ali Sofia je već bila mrtva. Do današnjeg dana, policija nije našla krivca za njenu smrt.

‘Ljudi u Riju preživljavaju. Tako se živi zbog nasilja. Čak i kod kuće, ne može se živjeti u miru’, kaže Sofijin otac Felipe Amaral.

15. travnja 1996. godine, dvogodišnji Maicon da Silva igrao se na ulici ispred obiteljske kuće. Pogodio ga je metak policajca koji je bio u potjeri za osumnjičenicima. Njegov otac Ze posljednja dva desetljeća pokušava istjerati pravdu. Prema službenom policijskom izvješću, maleni Maicon se ‘opirao’ što ga je činilo ‘legitimnom metom u samoobrani od strane policajaca’. Dvogodišnji dječak je bio legitimna meta. Nitko nikada nije osuđen ni optužen. Cijeli slučaj razmatraju i organizacije za ljudska prava.

Cijeli AFP-ov projekt i priče žrtava i njihovih obitelji možete pogledati ovdje.